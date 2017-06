Välisminister Mikser õnnitles Montenegrot NATOga liitumise puhul

Välisminister Sven Mikser õnnitles Montenegrot, kellest sai eile, 5. juunil, NATO täieõiguslik liige liitumisdokumentide esitamisel USA senatile. Riigikogu kiitis heaks Montenegro NATOga liitumise eelmise aasta oktoobris.

"Montenegro liitumisega on NATO kohal kogu Aadria mere rannikul, lisaks Kreekale, Albaaniale ja Horvaatiale," ütles välisminister. "Montenegro liitumine tugevdab stabiilsust ja julgeolekut Lääne-Balkanil, mis omakorda toetab nii NATO kui ka kogu Euroopa julgeolekut," rõhutas ta.

Mikseri sõnul on Eesti järjepidevalt toetanud Montenegrot nii NATO kui ELiga liitumisel. „Igal riigil on õigus valida oma strateegiline tee ja rahvusvahelised alliansid, millesse kuuluda, ilma mõne teise riigi sekkumiseta,“ ütles välisminister. "NATOga liitumine on ajalooline samm, mille aluseks on Montenegro strateegiline valik ja riigi poolt läbi viidud põhjalikud reformid," lisas ta. Välisminister tõi välja, et NATO avatud uste poliitika koos Euroopa Liidu laienemispoliitikaga on jätkuvalt reformide mootoriks.

Välisminister Sven Mikser külastas Montenegrot käesoleva aasta veebruaris. Kahe riigi välisministrid kinnitasid, et Eesti ja Montenegro suhted on head. Samas leiti, et suhteid võiks veelgi arendada turismi, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning küberkaitse valdkonnas, samuti ülikoolidevahelises koostöös.

Brüsselis heisatakse Montenegro lipp 29. alliansi liikmena 7. juunil.