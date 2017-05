Välisminister Mikser: NATO liitlaste ühtsus on tugev ja kõikumatu

Välisminister Sven Mikser viibis eile peaminister Jüri Ratase delegatsiooni kooseisus Brüsselis NATO riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisel, mille eesmärgiks oli liitlastevahelise transatlantilise sideme kinnistamine. Kohtumise arutelud keskendusid õiglasele koormajagamisele ning terrorismivastase võitluse tõhustamisele.



„NATO liikmelisus on meie rahvusliku julgeoleku nurgakivi ning Eesti võtab seda väga tõsiselt,“ ütles välisminister. Õiglasest koormajagamisest rääkides rõhutas Mikser, et Euroopa liitlaste kaitsekulud peavad kasvama. „Täna saab tõdeda, et Euroopa liitlased mõistavad selle vajaduse olulisust. Tugev NATO tähendab turvalist Euroopat ning me ei tohi siinkohal järelandmisi teha,“ lisas ta.

Välisminister avaldas heameelt, et USA presidendi Donald Trumpi sõnumid NATO ühtsuse ja selle rolli olulisuse kohta olid selged ja tulevikku vaatavad. „Liitlaste ühtsus ja transatlantiline side on tugev ja kõikumatu,“ rõhutas Mikser.

Välisminister tervitas NATO liitumist rahvusvahelise Daeshi vastase koalitsiooniga lisades, et Eesti on seda sammu oodanud. „NATO on pikalt tegelenud terrorismi vastu võitlemisega mitmel viisil, kuid Daeshi vastase koalitsiooniga liitumine aitab kaasa meie tegevuste tõhustamisele ja nähtavamaks muutmisele,“ ütles Mikser.