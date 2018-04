Välisminister Mikser kohtus oma Luksemburgi kolleegiga

Eile õhtul, 16. aprillil kohtus välisminister Sven Mikser Luksemburgi välisministri Jean Asselborniga.

Välisministrid rääkisid Eesti ja Luksemburgi koostööst, sh andmesaatkonna avamisest Luksemburgis, eesolevast NATO tippkohtumisest ning aktuaalsetest Euroopa Liidu küsimustest.

Kohtumisel kinnitas Mikser kahe riigi vahelisi häid suhted, seda eriti digi- ja kaitsekoostöö vallas: "Mul on hea meel, et Luksemburg panustab Eesti küberkaitseõppe arendamisse, mis tõhustab kahe riigi suhteid veelgi."

Ta lisas: "Eesti digijärjepidevuse tagamise kohapealt on märkimisväärselt oluline niinimetatud andmesaatkonna rajamine Luksemburgi, mis võimaldab Eesti riigile kriitilise tähtsusega andmete hoiustamist väljaspool Eesti piire".

Mikser õnnitles kolleegi Beneluxi Liidu 60. aastapäeva puhul ning sõnas, et Eesti hindab kõrgelt Balti ja Beneluxi riikide arutelusid, mis nüüdseks on toimunud rohkem kui kümmekond aastat. Väikeriigid saavutavad just koostööna suuremat nähtavust rahvusvahelistest organisatsioonides.

Mikser tutvustas kolleegile ka Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu kampaaniat. Veel arutasid välisministrid eesolevat NATO tippkohtumist. Mikser sõnas, et seal peame keskenduma kindlasti alliansi tugevdamisele ja üks arutelupunkt saab olema avatud uste poliitika, mida Eesti toetab.

Kohtumisel arutati ka aktuaalseid küsimusi Euroopa Liidu päevakorrast, nagu idapartnerlus ja laienemine.