Välisminister Mikser: Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi suhete kujundamisel tuleb lähtuda ühistest väärtustest ja kodanike heaolust

Välisminister Sven Mikser arutas täna Gymnichi veerel toimunud kohtumisel Iirimaa välisministri Charles Flanaganiga Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise mõjusid.

Välisministrid tõdesid, et Euroopa Liit kui üle 60 aasta kestnud rahuprojekt on andnud oma kodanikele vabadused, mis põhinevad ühistel väärtustel. Mikser ja Flanagan leidsid, et kodanike heaolu ja huvid peavad olema Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete kujundamise keskmes.

Välisminister Mikseri sõnul on lahkumisläbirääkimistel tähtis hoida Euroopa Liidu liikmesriikide ühtsust. „Meie eesmärgiks on säilitada Ühendkuningriigiga lähedased ja sõbralikud koostöösuhted, mille aluseks on kohustuste ja õiguste tasakaal,“ rõhutas Mikser. „Euroopa Liit on Brexiti teemal olnud senini erakordselt ühtne ning soovime, et see nii jääks läbirääkimiste lõpuni,“ lisas ta.

Rääkides Eesti ja Iirimaa suhetest, kinnitas välisminister Flanagan Mikserile, et Iirimaa sooviks on seal elavate ja Iirimaa ühiskonda panustavate Eesti kodanike rahulolu.