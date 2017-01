Välisministeeriumi kultuuripreemiad pälvisid Ilona Gurjanova ja Andrus Kõresaar

Välisminister Sven Mikser andis täna üle kultuuripreemiad Eesti disainerite liidu esinaisele Ilona Gurjanovale ja arhitektuuribüroo KOKO Arhitektid OÜ asutajale Andrus Kõresaarele.

Välisminister Mikseri sõnul on kultuuril riigi maine ja tuntuse kasvatamisel oluline roll. „Kultuuri kaudu loodav positiivne pinnas lihtsustab koostööd ka teistes valdkondades, mistõttu hindame kõrgelt loomeinimeste panust Eesti tutvustamisse välismaal,“ ütles Sven Mikser.

Välisminister tunnustas Eesti disainerite liidu esinaist Ilona Gurjanovat, kelle algatusel töötas liit välja eesti disaini tutvustava rändnäituse „Suurus ei loe/Size Doesn´t Matter“. Näitust, mis hõlmab nii autoridisaini kui tööstustooteid, on Eesti välisesinduste kaasabil esitletud Belgias, Austrias, Suurbritannias, Itaalias, Rootsis ja Prantsusmaal.

Välisministeeriumi kultuuripreemia pälvis ka Andrus Kõresaar, kes on näituse „Vana ja uus Eesti kaasaegses arhitektuuris/Conversion in Estonian Contemporary Architecture“ kuraator. 2013. aastal loodud fotonäitus tutvustab eesti kaasaegse arhitektuuri põnevamaid ja rahvusvaheliselt tunnustatud objekte. Koostöös välisesindustega on näitust esitletud Suurbritannias, Soomes, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Poolas, Ungaris, Venemaal ja Prantsusmaal.

Esimest korda anti kultuuripreemiad üle 2010. aasta jaanuaris ning käesoleval aastal tunnustab välisministeerium loomeinimesi juba kaheksandat korda. Eelmine aasta tunnustati heliloojat Veljo Tormist ja Obinitsa soome-ugri kultuuripealinna peakorraldajat Aare Hõrna.