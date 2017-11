Välisministeeriumi asekantsler pidas täna Tamil Nadu osariigi ametivõimudega kaheksa kohtumist, et kohtuotsuse avalikustamisel laevakaitsjad kiiresti koju saaksid

Välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk pidas täna Chennais Eesti laevakaitsjate vabastamise asjus kaheksa kohtumist kohalike võimudega - meeste vabastamiseks on vaja nendest enamike esindajate allkirju.

Kolk kohtus teiste seas Tamil Nadu politsei peadirektoriga, sise- ja välisasjade riigisekretäridega, osariigi peasekretäriga, kohaliku kaitsepolitsei juhtidega, aga kõige olulisemaks peab Kolk seda, et õnnestus kohtuda ka osariigi peaministriga, mis on väga haruldane ja positiivne.

"Nad kõik on väga teadlikud meie juhtumist ja on kohtumisteks valmistunud. Tõstatasime omalt poolt selle, et kõik kiirendaksid vajalikke protseduure, et meie mehed võimalikult kiiresti koju saaksid," rääkis Kolk Delfile.

Võimuesindajad lubasid Kolkile teha omalt poolt kõik, et protsessid liiguksid nii kiiresti kui võimalik. "Erinevate toimingute jaoks on erinevad tähtajad, aga kuna me siin oleme ja palume neid kiirendada, siis loodetavasti liiguvad otsused seekord kiiremini," ütles Kolk.

Meeste vabastamise protsessi lõppemiseks on vaja just enamike täna Kolkiga kohtunud võimuesindajate nõusolekut, ent kõige tähtsam on saada täispikk kohtuotsus koos kohtuniku argumentidega. Seda aga veel paraku ei ole, kuid advokaadid selle nimel töötavad.

"Meie eesmärk, on et kõik [võimuesindajad] oleksid teadlikud ja valmis kiiresti reageerima, kui see kohtuotsus peaks kättesaadavaks tehtama," rääkis Kolk.

Kolk ei julge veel spekuleerida, kas ja kui kiiresti kiiresti võimuesindajad oma nõusoleku kohtuotsuse ilmumisel anda võivad, kuid on väga lootusrikas. Samas on lisaks nende nõusolekule vaja eestlaste pääsemiseks ka ära oodata prokuröri kinnitus.

Kolk on lubanud igapäevaselt kohtuda ka laevakaitsjatega, et nemad oleksid esimesed, kes kuulevad, mida kohtumistel räägiti ja mida Eesti esindajad tõstatasid. Ta kohtus nendega tänagi ja rääkis, et mehed ootavad täiesti mõistetavalt koju naasmist. Laevakaitsjatele on nüüdseks antud ka telefonid ja elamisraha.

Peale vangist vabanemist määras konsul eestlased ühte majutuskohta, kuid osad soovisid minna teise ja nii nad elavad nüüd kahes erinevas kohas - kaheksa ühes ja kuus teises hotellis.

Üks laevakaitsja - Lauri Ader - on asekantslerile väga tänulik ja ütles, et Kolk on meeste eest võidelnud nagu emalõvi.