Välisministeeriumi asekantsler kohtus Indias Eesti laevakaitsjatega, ees seisavad vestlused kohalike võimudega

Välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk kohtus täna Indias üleeile õigeks mõistetud 14 Eesti laevakaitsjaga. Kohtumine kohaliku peaprokuröriga olevat möödunud konstruktiivses õhkkonnas.

Kohtumisel Chennais asuvate laevakaitsjatega arutati olmeküsimusi ning edasisi samme. Kohtumine Tamil Nadu peaprokuröriga möödus Kolgi sõnul konstruktiivses õhkkonnas, kuid tähtaegade kohta täna täpsemat infot ei antud.

Asekantsler väljendas lootust, et esmaspäevast kohtuotsust edasi ei kaevata, et mehed saaksid kiirelt Eestisse naasta. Kolk ja peaprokurör leppisid kokku, et jätkavad suhtlust homme, siis toimub asekantsleril ka kohtumine Tamil Nadu välisasjade riigisekretäriga.

Kolgi sõnul on raske prognoosida, kui kaua kogu protsess veel aega võtab.

Kui kauaks Annely Kolk Indiasse jääb, on veel lahtine. Laevakaitsjatega on kokku lepitud kohtuda iga päev ja anda ülevaade saatkonna ja asekantsleri tegevustest laevakaitsjate abistamiseks.

Üleile saabus Indiast kauaoodatud rõõmusõnum, et Chennai kõrgem kohus on rahuldanud laevakaitsjate apellatsioonikaebuse ja aastaid vangis istunud mehed õigeks mõistnud. 35 laevakaitsjat, kelle seas on ka 14 Eesti kodanikku, peeti Indias kinni juba 2013. aasta oktoobris, kirjutas Delfi.

India prokuratuur saab järgmise 90 päeva jooksul kohtuotsuse edasi kaevata. Sellepärast pole veel selge, millal laevakaitsjad saavad koju sõita. Otsus võib tulla juba ülehomme või ka alles 90 päeva pärast.

India Tamil Nadu osariigi politsei arreteeris 35 laevakaitsjat, sealhulgas 14 Eesti kodanikku, 2013. aasta oktoobris. Meeskonnale esitati süüdistus ebaseaduslikus tankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ja ebaseaduslikus India territoriaalvetesse sisenemises. Vahepeal vabastati laevakaitsjad kautsjoni eest ja 2014. aasta juulis tunnistas Tamil Nadu osariigi kohus neile esitatud süüdistused alusetuks. Sama aasta septembris kaebas India politsei juhtumi edasi India ülemkohtusse. Aasta hiljem saatis ülemkohus laevakaitsjate kohtuasja tagasi Tamil Nadu osariigi kõrgeimasse kohtusse, kus nad mõisteti 2016. aasta alguses viieks aastaks vangi.