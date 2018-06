Välisministeerium Melville'i lahkumisest: USAs on tavapärane, et osa suursaadikutest vahetatakse uue administratsiooni ametisse astumisel välja

"Ma usun ja olen seda ka palju kordi öelnud, et rahvuslikud huvid ei muutu, kui muutub võimulolev administratsioon. 70 aastat tagasi ütles senaator Vanderberg kuldsed sõnad, et (Washingtoni) "poliitilised mängud peavad lõppema seal, kus algab ookean". Lõviosa oma karjäärist olen ma tegelenud USA-Euroopa suhete ja teemadega ja ma olen alati olnud väga uhke USA rolli üle maailmasõjajärgse sellise Euroopa ülesehitamisel, mis oleks ühtne, vaba ja kus valitseks rahu. Alates Marshalli plaanist ja läbi kogu külma sõja kuni viimase ajani välja on Euroopa integratsiooni toetamine olnud USA välispoliitika keskne element, mis otseselt toetab demokraatiat, rahu ja õitsengut," kirjutas Melville eile õhtul Facebookis.

"Euroopa Liit ja NATO on selle poliitika oivalised ja elutähtsad viljad ja maailm on tänu neile palju, palju parem paik. Ma usun seda üdini," sõnas suursaadik.

"Ja kui nüüd USA president ütleb, et Euroopa Liit on "loodud vaid selleks, et Ameerika Ühendriike ära kasutada, et rünnata meie hoiupõrsast" või et "NATO on sama halb kui NAFTA", siis ei ole see ainult faktiliselt vale, vaid kinnitab ka, et nüüd on mul aeg minna," ütles Melville.