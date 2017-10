Välisministeerium: Katalooniasse reisides tuleks vältida võimalikke rahvakogunemisi ja olla tähelepanelik

Kataloonia iseseisvumise katse protsessi käigus on sealses piirkonnas toimunud mitmeid rahutusi ja rahvakogunemisi. Eestlaste seaski populaarse reisisihtkohana tekib paratamatult küsimus, kas Hispaaniasse Kataloonia piirkonda on ikka mõistlik neil päevil reisida.

Kataloonia pealinnaks on Barcelona, mis on teadatuntud turismikeskus. Eesti välisministeerium soovitab Kataloonia piirkonda reisides, eriti suuremates linnades nagu seda on Barcelona, aga ka Tarragona või Girona, arvestada võimalike rahvakogunemistega Kataloonia iseseisvuslaste või Hispaania keskvalitsuse toetuseks, mis võivad tihtilugu olla spontaansed.

"Seetõttu soovitame Katalooniasse reisides säilitada tähelepanelikkus ja võimalikke rahvakogunemisi vältida, nende korral aga jälgida politsei juhtnööre," teatas välisministeerium sel nädalal oma koduleheküljel.

Seega ei tasu tekkinud poliitilise olukorra tõttu kaunisse Katalooniasse reisimata jätta, tuleb lihtsalt teada, kuidas rahvakogunemistel käituda.

Nagu ka teiste riikide puhul, soovitatakse ka Hispaaniasse reisimise korral registreerida oma reis välisministeeriumi kodulehel või mobiilirakenduse Reisi Targalt vahendusel, et et oleks võimalikult lihtne edastada reisijale juhised mingi olulise olukorra puhul edasiseks käitumiseks.

1. oktoobril toimus Kataloonias referendum, mille tulemusena sealsetest elanikest ligi 90% hääletanutest olid poolt Kataloonia eraldumises Hispaaniast.

Referendumi ajal tulid mitmel korral ilmsiks pinged Kataloonia ja Hispaania riiklike politseijõudude vahel, kui riiklik võim andis käsu referendumi läbiviimist takistada. Toimusid ka mitmed rahutused, milles said sajad inimesed.