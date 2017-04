Välisministeerium eraldas humanitaarabiks Ukrainas 150 000 eurot

Välisministeerium eraldas kolmele Eesti vabaühendusele Ukraina sisepõgenike ja konfliktis kannatanute olukorra leevendamiseks 150 000 eurot. Toetus jagati võrdselt MTÜ Ukraina Kultuurikeskus, MTÜ Eesti Pagulasabi ja MTÜ Mondo vahel.

„Sõjategevuse jätkumine Ida Ukrainas, mis on kaasa toonud juba üle 9800 hukkunu ja 23 000 vigastatu, valmistab meile suurt muret,“ ütles välisminister Sven Mikser. „Riigina on meil raske iga abivajajani jõuda, kuid siin ongi oluline roll vabaühendustel, et olukorda Ukrainas leevendada,“ lisas minister.

Eesti Pagulasabi jätkab toidu- ja psühhosotsiaalse abi pakkumisega otse konflikti tõttu puudustkannatavatele elanikkonnagruppidele kui ka meditsiiniabi lähetamisega haiglatele. MTÜ Ukraina Kultuurikeskus soovib jätkata pagulaste ja haavatute toetamist. Välisministeeriumi toetust kasutakse eeskätt Ukraina sisepagulaste tarbeks, kuid võimalusel ka Ida-Ukraina haiglate, lastekodude toetamiseks. MTÜ Mondo töö Ida-Ukrainas keskendub ka järgmistel kuudel sisepõgenikele ning konfliktiäärsetele elanikele.

Lisaks antud summale on välisministeerium käesoleval aastal eraldanud Ukrainale humanitaarabi 400 000 euro väärtuses. 2016. aastal eraldas välisministeerium humanitaarabina Ukrainas aset leidvas konfliktis kannatanute abistamiseks ning sisepõgenike olukorra leevendamiseks kokku ligi 1,17 miljonit eurot.