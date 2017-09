Välisministeerium arendas Euroopa Liidule interaktiivse kaardi, kust näeb, mis riikidele EL on sanktsioonid kehtestanud

Tänasest on kõigile ligipääsetav välisministeeriumi arendatud Euroopa Liidu sanktsiooniveeb, mille eesmärk on edastada ajakohast infot EL-is rakendatavate sanktsioonide kohta.

Lisaks välispoliitilise seisukoha edastamisele kohustatakse sanktsioonidega ELi ettevõtjaid ja kodanikke hoiduma teatud tegevustest. Nii era- kui ka avalikul sektoril kogu Euroopa Liidus on oluline teada, millised kohustused sanktsioonidega kaasnevad. Seetõttu on vajalik selle välispoliitika vahendi selgitamine lihtsalt ja tänapäevaseid vahendeid kasutades.

Sanktsiooniveebi idee autori ja projektijuhi Juuli Hiio sõnul oli enne info kirjas sadades õiguslikes tekstides, viidetes ja veebilinkides, mille asjakohaste versioonide leidmiseks oli vaja eriteadmisi ning mille kasutamiseks kulus palju aega. „Ettevaatlikkuse tõttu, mida see olukord põhjustas, jäid ettevõtjatel tegemata ka sellised tehingud kolmandate riikidega, mis ei ole sanktsioonidega vastuolus. See aga pole tagajärg, mida liikmesriigid tahavad põhjustada, kui nad sanktsioone kokku lepivad,“ lisas Hiio.

Sanktsiooniveebis on Euroopa Liidus rakendatavad sanktsioonid kuvatud maailmakaardile. „Samuti jõuab kasutaja sanktsioonide rakendamiseks välja antud juhendmaterjalide ja muude asjakohaste dokumentideni,“ kirjeldas Hiio.

Hiio sõnul on sanktsiooniveeb Eesti kui eesistuja liikmesriigi panus ühe järjest sagedamini kasutatava ELi välispoliitika vahendi selgitamisel, kasutades selleks digitaalset platvormi. „Pole mõistlik nii Tallinnas kui Lissabonis kulutada samaaegselt aega ja ressurssi selle keerulise raamistiku selgeks tegemiseks ja igapäevaselt samasugustele küsimustele vastamiseks, kui need vastused on võimalik saada paari klikiga,“ ütles Hiio.

Loe veel

Pärast eesistumist Euroopa Liidu Nõukogus annab Eesti sanktsiooniveebi haldamise üle Euroopa Komisjonile.

Euroopa Liidu sanktsiooniveebi näeb SIIT.