Välismaine portaal valis Kalle Pallingu 100 mõjukama riigitegelase sekka

Apolitical.com sõnul tunnustatakse sellesse valimisega nii rahvusvahelisel areenil tegutsevaid, kui koduriikides valitsemist paremaks muutvaid inimesi.

“See on kindlasti tunnustus Eesti e-riigile, mida riigikogu liikmena olen käinud palju tutvustamas. Lisaks ID-kaardi ja e-valitsemise edulugudele pakub palju huvi näiteks see, kuidas me Eestis esimesena töötasime välja tervikliku seadusandluse sõidujagamisplatvormidele,” ütles Palling.

Kalle Pallingu puhul märgitakse, et ta on Riigikogu liige alates aastast 2007 ning toetanud Eesti ja Euroopa paremaid ühendusi nii Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehena kui ka Tallinna lennujaama nõukogu liikmena. 2016. aastal andis Palling Eesti digitaalseid reforme tutvustava TED talk loengusarja loengu, mida on vaadatud üle 7000 korra.