Välismaa tippspetsialistidel on alates tänasest lihtsam Eestisse tööle tulla

Tänasest jõustuvad välismaalaste seaduse muudatused, millega soodustatakse tippspetsialistide siiatulekut ja pikendatakse lühiajalise töötamise kestust. Samuti viiakse ellu muudatused ebaseadusliku töötamise tõkestamiseks.

"Tippspetsialistide kaasamisel konkureerib Eesti selgelt ka teiste riikidega ning nende piirarvu alt väljaarvamisega anname Eesti tööandjatele täiendava võimekuse panustada kvalifitseeritud tööjõuga Eesti majandusse. Seni on sisserände piirarvu arvestuses kaasatud Eestisse välismaalt keskmiselt 80 tippspetsialisti aastas. Tarkade ja kaalutletud lahenduste väljatöötamine välistööjõu kaasamisel mõistagi jätkub," ütles siseminister Andres Anvelt.

Minister tegi sisserände töörühmale muu hulgas ettepaneku kaaluda välistööjõu palkade sektoripõhiseks muutmist. "Praegune nõue maksta vähemalt Eesti keskmist palka on paindumatu, kui mõelda märkimisväärsetele palgavahedele erinevatel elualadel. Samas on oluline, et sektori keskmise palga lepiksid kokku just tööandjate esindajad ja ametiühingud ise," lisas Anvelt.