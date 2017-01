Väliskomisjoni visiidil Türki on keskmes julgeolekuküsimused ja kaubandussuhted

Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon alustas neljapäevani kestvat visiiti Türki, et tugevdada kahepoolseid suhteid ja tutvuda põgenike olukorraga Türgi-Süüria piirialadel.

„Eestil on Türgiga traditsiooniliselt head suhted ja me tahame selle visiidiga neid veelgi tugevdada,“ ütles komisjoni esimees Marko Mihkelson. „Türgi on meie jaoks oluline liitlane NATOs ja alates 2015. aastast Tallinnas asuva NATO küberkaitsekeskuse täisliige.“

Mihkelsoni sõnul tuleb Türgiga eriti praegu dialoogi süvendada. „Türgil on kandev roll piirkonna julgeoleku ja stabiilsuse tagamisel, rändekriisi lahendamisel ning võitluses terrorismi vastu,“ ütles Mihkelson. Samas lisas ta, et riigis on murettekitavaid arenguid nii inimõiguste kui väljendusvabaduse osas.

Väliskomisjoni delegatsioonil on Ankaras kavandatud kohtumised kolleegidega Türgi parlamendis ning välisministeeriumis. Istanbulis toimuvatel kohtumistel tulevad keskse teemana arutusele kahepoolsed majandussuhted, mis on viimasel kümnendil tihenenud.

Ühtlasi viib visiit delegatsiooni Süüria piiri äärsesse Gaziantepi linna, kus delegatsioon saab ülevaate Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni tööst Türgi-Süüria piirialadel.

Lisaks külastatakse Eesti rahastatud abiprojekti, Small Projects Istanbul, kus sajad Süüria sõjapõgenikest lapsed saavad keeleõpet ning naised elatise teenimiseks käsitööd toota. Samuti tutvutakse Saksa suursaatkonna rahastatud perede ühendamise keskust ning arutatakse pagulaste ümberasustamise teemal.

Visiidil osalevad lisaks esimehele komisjoni liikmed Liisa Oviir, Andres Herkel ja Henn Põlluaas.