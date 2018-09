Väliskomisjon: Ukraina vajab toetust olemaks tugev ja stabiilne õigusriik

Komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul vajab Ukraina nii Eesti kui ka rahvusvahelist toetust, et olla tugev ja stabiilne õigusriik. „Eesti arenguabi programmides on Ukraina praegu prioriteetsel kohal ja nii peab see jääma ka edaspidi,“ ütles Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul on oluline, et järgmisel aastal Ukrainas toimuvad presidendi- ja parlamendivalimised mööduksid avatult, demokraatlikult ja ilma sekkumisteta. Tema sõnul on oht, et Venemaa toetab valimistel jõude, kes näeksid pigem Ukraina reformide pidurdumist.

Komisjoni liikme Barbi Pilvre sõnul tuleb ikka ja jälle juhtida rahvusvahelise üldsuse tähelepanu Ida-Ukrainas toimuvale, sest uudiste külluses võib paljugi ununeda ja sõjaga harjutakse ära. „Fakt on see, et sõda Ida-Ukrainas kestab,“ osutas Pilvre. Ta toonitas, et konflikt peab leidma diplomaatilise ja rahumeelse lahenduse. „Selleks tuleb survestada Venemaad sanktsioonidega ja aidata Ukraina valitsusel lahendada humanitaarkriis,“ ütles ta.

Komisjoni liikme Henn Põlluaasa sõnul on kurb, et sõda toimub keset Euroopat ja Euroopa on selle ees oma silmad sulgenud. Tema sõnul tuleb nii Eestil kui ka teistel Euroopa riikidel aidata Ida-Ukraina inimestel kodud taastada, et nad saaksid tagasi kodupaika pöörduda. Samuti peab aitama lastel sõjatraumast üle saada. „Ukrainlaste enda panusest ei piisa, et sõda lõppeks ja riik uuesti elamiskõlbulikuks saaks,“ rääkis Põlluaas. „Eesti, aga ka kogu ülejäänud Euroopa, peab Ukraina toetuseks oluliselt rohkem panustama.“