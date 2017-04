Väliskomisjon toetab välisteenistuse tugevdamist

Väliskomisjon kuulas eilsel istungil välisminister Sven Mikseri ülevaadet välisteenistuse tugevdamise prioriteetidest ning toetas ministri plaani leida võimalusi välisteenistuse arendamiseks, teatas riigikogu.

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et välispoliitika on Eesti julgeoleku eesliin ja välisteenistuse tugevdamine aitab kaasa Eesti riigi julgeoleku ning rahvusvahelise konkurentsivõime kindlustamisele.

Samas tõdes komisjoni esimees, et välisteenistuse arendamisel tuleb silmas pidada ka välismajanduspoliitikat ja Eesti ettevõtete toetamist uute turgude avamisel.

„Samuti tuleb analüüsida, kas praegune välisteenistuse seadus käib ajaga kaasas või on vaja süsteem üle vaadata, sest diplomaatiat teevad inimesed ja nendesse investeerimine on oluline,“ lisas Mihkelson.

Seoses töötajate arvu vähendamisega valitsussektoris on pidanud ka välisministeerium viimastel aastatel tegema otsuseid, mis sisaldavad nii saatkondade võrgu vähendamist kui kokkuhoidu Tallinnas. Samas on vaja teatud hulk vahendeid, et süsteem toimiks efektiivselt ja tulemuslikult, seda nii konsulaar-, majandus- kui poliitikavaldkonnas.

Välisminister tõi Eesti välisteenistuse tugevdamise prioriteetidena välja palkade konkurentsivõimelisemaks muutmise ja saatkondade tugevdamise arvestades kujunenud julgeolekuolukorda. Ta lisas, et kõik prioriteedid ei ole ühe aastaga täidetavad, kuid valitsuskoalitsioon on otsustanud välisteenistust tugevdada ja selles suunas ka liigutakse.

Välisteenistuse tugevdamine on osa riigieelarve strateegia arutelust.