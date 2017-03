Väliskomisjon soovitab suhtluses Venemaaga vältida EL-i poolt sanktsioneeritud valdkondi

Riigikogu välissuhtlemist koordineeriv väliskomisjon otsustas tänasel istungil konsensuslikult saata juhatusele soovitused seisukoha kujundamiseks komisjonide välisvisiitide heakskiitmise osas.

Komisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et komisjon soovitab suhetes Venemaaga vältida ametlikke kohtumisi, mis puudutavad Euroopa Liidu poolt sanktsioneeritud valdkondi.

Mihkelson ütles, et Eesti välispoliitika suhetes Venemaaga on järjekindel ning on kooskõlas Euroopa Liidu ühispoliitikaga. „Suhetes Venemaaga on võtmetingimuseks agressiooni lõpetamine Ukraina vastu ning Minski lepete täielik täitmine,“ ütles Mihkelson. Ta lisas, et Eesti on kõikidel Euroopa Liidu kohtumistel rõhutanud ühtse Venemaa poliitika vajadust ning sanktsioonipoliitika jätkumist kuni Minski lepete täitmiseni.

Eesti ja Venemaa suhete arengust andis komisjonile ülevaate välisministeeriumi poliitikadirektor Paul Teesalu.

Väliskomisjoni liikmed leidsid arutelu käigus, et ei peaks toetama selliseid ametlikke visiite, mis võiksid seada kahtluse alla Euroopa Liidu ühtsed seisukohad suhetes Venemaaga. Komisjon ei tauni parlamentaarset suhtlust ja parlamendid võiksid omavahel suhelda näiteks sõprusrühmade tasemel.

„Riigikogu liikmete initsiatiiv koos Eesti äriringkondadega suhelda oma partneritega ei ole kuidagi taunitav,“ rääkis Mihkelson. Tema sõnul tekitavad küsimusi komisjoni ametliku visiidiga kaasnevad kahepoolsed kohtumised sanktsioneeritud valdkondades.

Samas märkis Mihkelson, et rahvusvaheline koostöö Venemaaga on parlamentaarsel tasandil sisuliselt külmutatud. Nii näiteks on Venemaa eemaldatud nii Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) kui ka NATO Parlamentaarse Assamblee kohtumistelt.

Riigikogu rahanduskomisjonis ja majanduskomisjonis on juttu olnud visiidist Moskvasse. Majanduskomisjon teeb neljapäeval otsuse, kas osaleda koos Eesti ettevõtjatega Moskvas transpordi- ja logistikamessil TransRussia.