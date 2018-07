Väliskomisjon koostab raporti lääneriikide valimistesse sekkumise teemal

Foto on illustreeriv.

Väliskomisjon otsustas koostada raporti, mis käsitleb viimastel aastatel aset leidnud rünnakuid lääneriikide demokraatlike valimiste vastu ja rünnakuid tõrjunud riikide kaitsevõimekusi.

Raportööriks on riigikogu väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus, kelle sõnul on katsed valimistesse sekkuda mitmekihilised ning järjest jultunumad ja selleks kasutatavad relvad ulatuvad infooperatsioonidest küberrünnakuteni.

“Eestiski tuleb lähenevate valimiste valguses valmis olla, et märgata võimalikku sekkumist ja teiste riikide kogemused võivad olla oluliseks toeks,“ ütles ta. „Väliste rünnakute eesmärk on enamasti selge – diskrediteerida demokraatlikku riigikorraldust, lõhestada, tekitada ühiskonnas ebastabiilsust ja umbusku ning pingeid lääneriikide sees ja vahel.“

Esmalt tuleb aga sekkumist märgata ja see tuvastada. Selleks koostabki komisjon raporti, mis käsitleb lääneriikide valimistesse sekkumiste varasemaid juhtumeid ja olukordi, kirjeldab meetodeid, tehnikaid ja kanaleid, mida selleks kasutatakse.

Raporti eesmärk on anda ülevaade lahendustest, kuidas valimistesse sekkumisele vastu astuda, milline on selleks vajalik seadusandlik baas, millised on erinevate riiklike asutuste roll ja ülesanded.