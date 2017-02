Väliskomisjon karmistas Eesti seisukohti Venemaa vastu Ukraina küsimuses

Riigikogu väliskomisjon otsustas tänasel istungil karmistada Eesti seisukohti Ukraina küsimuses Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 6. veebruaril toimuval arutelul.

Väliskomisjoni konsensuslikul ettepanekul lisati Eesti seisukohtadesse punkt, et Eesti taunib kõigiti sõjalist eskalatsiooni, mis toimub Ida-Ukrainas. Euroopa Liidu Venemaa-vastased sanktsioonid peavad kehtima Minski lepete täieliku täitmiseni. Sõjalise eskalastiooni jätkumisel toetab Eesti sanktsioonide karmistamist, teatas riigikogu.

„Eesti seisukohtades kajastuvad meie hoiakud viimastel päevadel Ida-Ukrainas toimunu kohta,” ütles väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. „Venemaa-vastaste sanktsioonide kehtimine on otseses seoses Minski kokkulepete täitmisega. Kahjuks näeme olukorra kiiret halvenemist, kus Kremli-meelsete jõudude algatatud sõjalises eskalatsioonis on viimastel päevadel kümneid hukkunuid ja sadu haavatuid. Seetõttu on oluline, et Euroopa Liit väljendaks jõulist toetust Ukrainale.”

Komisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on Eesti ja kogu Euroopa Liidu ühene ja selge toetus Ukraina territoriaalsele sõltumatusele ja sõjategevuse lõpetamisele vajalik. „Kui sõjaline eskalatsioon Ukrainas jätkub ja Minski lepinguid lihtsalt jõhkralt rikutakse, on kohane vastus sellele kehtestatud sanktsioonide ülevaatamine ja karmistamine,” ütles Pentus-Rosimannus.

Väliskomisjoni otsuse taga olid lisaks esimehele ja aseesimehele Maire Aunaste, Liisa Oviir, Vladimir Velman, Andres Herkel ja Eerik-Niiles Kross. Euroopa Liidu asjade komisjon võttis väliskomisjoniga toimunud ühisistungil saadud informatsiooni teamiseks.

Eesti on seisukohal, et hoolimata keerukast olukorrast Ukrainas, kestvast Venemaa agressioonist ja Krimmi ebaseaduslikust annekteerimisest, on Ukraina teinud olulisi edusamme riigi reformimiseks. Eesti hinnagul on Ukraina rahvas ja valitsus näidanud üles selget tahet lõimumiseks Euroopa Liiduga ja seetõttu toetab Eesti võimalikult kiiret Euroopa Liidu — Ukraina viisavabaduse otsuse rakendamist ning soovib assotsieerimislepingu lõplikku ratifitseerimist ja selle jõustumist.

Eesti tervitab ka Ukraina tahet ja edusamme riigi reformimisel ning jätkab Ukraina toetamist kahepoolselt ning organisatsioonide kaudu. Samuti julgustame Ukrainat võtma ette kiireid ja otsustavaid samme korruptsiooni vähendamiseks, sealhulgas korruptsioonivastaseks võitluseks loodud institutsioonide tugevdamiseks ja kohtusüsteemi reformimiseks. Reformide edendamises on olnud suur roll Ukraina pädeval ja aktiivsel kodanikuühiskonnal. Eesti julgustab Ukraina valitsust tegema ka edaspidi tihedat koostööd kodanikuühiskonnaga.

Seoses Krimmi ebaseadusliku anneksiooni kolmanda aastapäevaga toetame Euroopa Liidu Krimmi mittetunnustamise poliitika ülevaatust, mille eesmärk on meie mittetunnustamise poliitika olemasolevate elementide tugevdamine.