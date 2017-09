Valimiste valvurite autahvel: viimase nädala jooksul rikkus head valimistava kõige tugevamalt Märt Sults

Valimiste valvurid reastasid taas hea valimistava rikkunud poliitikud. Seekord sai esikoha Märt Sults, kes maalis linnahalli seinu maksumaksja raha eest. Sealjuures väites, et raha tuli eraisikutelt, kuigi tegelikult maksis linn neile aktsiooniks 15 000 eurot.

5. koht: 8. septembri Keila leht.

Eelmisel nädalal jõudis autahvlile Keila valla leht. Sel korral paistis samasuguse avaliku raha väärkasutusega silma Keila leht. Väljaandes avaldati intervjuu linnapea Enno Felsiga, mille küsimustest parimaks stiilinäiteks on linnavalitsuse saavutuste loetlemine ja palve meerile neist oma lemmik valida.

"Järjekordne linnameedia kasutamine varjatud valimisreklaami tegemiseks. Korrektne oleks selliseid intervjuusid teha valimistevahelisel ajal, või siis tasakaalustatult, et samas mahus usutlused ilmuksid ka opositsiooni esindajatega," hindas Tõnis Saarts.

"Tüüpiline näide libaintervjuust stiilis ise küsin, ise vastan. Valimisagitatsiooni perioodil peaks taoline intervjuu olema selgesti eristatav märkega "valimisreklaam"," lisas Jüri Nikolajev.

3-4. koht: Rein Vinni (Keskerakond) ja Gert Goršanovi (IRL) varjatud valimisreklaamid.

Sel nädalal algas välireklaami keeld. Kuigi keelu enda mõttekust on kahtluse alla seatud, ei kiida valvurid heaks seaduseaukudest läbi pugemiseks mõeldud JOKK-skeeme. Näideteks neist on lubaduste ja kandidaadi piltidega kaetud Rein Vinni kampaaniabuss, millelt puudu vaid erakonna logo ja kandidaadi number, ning Gert Goršanovi jõusaali reklaam, mis asendas samas kohas varem seisnud pea identse valimisreklaami.

"Kui 15. oktoobril toimuksid kõige kavalama nihverdise valimised, siis need kaks tegelast oleksid päris kõvad kandidaadid," kommenteeris Marek Reinaas. "Kahjuks otsime hoopis rahvaesindajaid, kes peavad tegelema seadusloomega. Ei tahaks, et meie tuleviku üle otsustaksid inimesed, kelle stiihia on leida üles seaduseaugud, millest end libedikena läbi pressida.”

2. koht: Sotsiaaldemokraatide valimisreklaam lastetoetustest.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond tuli välja valimisreklaamiga, milles kirjutatakse enda arvele lastetoetuse kolmekordne tõstmine. Lisatud graafik aga petab valijat, sest lastetoetus pole tänaseks kolmekordistunud, ning tegemist pole kohaliku omavalitsuse pädevusega.

"Esiteks ei vasta reklaam tõele, sest lastetoetus kolmekordistub mõnevõrra hiljem. Teiseks ei teinud seda ainult sotsid. Ja kolmandaks ei ole sel kohalike valimistega mingit pistmist," kommenteeris Mari-Liis Jakobson.

"Lastetoetused pole kohaliku tasandi poliitika, vaid siin reklaamitakse riigi tasandi saavutusi," ütles Tõnis Saarts. "Lisaks tundub, et SDE kampaaniategijad on saanud kusagilt hea savisaarliku numbritega mängimise kooli."

1. koht: Märt Sultsi aktsioon Linnahalli juures.

Kõige rohkem märkusi on valimiste valvuritele jõudnud Linnahalli juures toimuva kohta. Kui seni näis, et tegemist on ennekõike muinsuskaitseameti valdkonnaga, siis sel nädalal selgus, et kõigele lisaks eraldas Tallinna linn aktsiooni tarbeks 15 000 eurot.

"Jultunud hea valimistava rikkumine, avalike vahendite kasutamine kampaaniaks, seejuures veel kaitsealust arhitektuurimälestist rikkudes," ütles Tõnis Saarts. "Tekitab lisaks küsimuse, kuivõrd siis keskerakondlik linnavõim linnahalli, mida ta soovib nii väga korda teha, tegelikult väärtustab, kui lubab objektil sedamoodi toimetada."

"Kui see kaasus möödub nii, et Märt Sults saab rasvase häältetihi ja pääseb karistuseta, siis on meil tulevikuks väga ohtlik pretsedent," lisas Marek Reinaas.