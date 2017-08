Valimisliidu plaanitav hiigelsuur perekeskus tooks Lõuna-Eestisse maailmatasemel atraktsioonid

Arena Tartu multihalli loomist eestvedav valimisliit Tartu Eest planeerib multihalli kõrvale Euroopa moodsaimat perekeskust, kus saab kogeda piirituid elamusi näiteks tuuletunnelis ja sisesurfates. Perekeskus saaks olema kõige laiahaardelisem Euroopas, tuues esmakordselt Eestis ühe katuse alla nii meelelahutuse, spordi kui ka arendava ja haridusliku programmi ning pakkudes üheskoos tegutsemise võimalust pere igas vanuses liikmetele.

“Eestis on täna mitmeid perekeskusi, mis pakuvad vanematele ja lastele koostegemis- ja avastamise rõõmu. Pärnus on näiteks Lottemaa, Tartus Ahhaa keskus, Tallinnas Energia avastuskeskus — need on suurepäraste programmidega perekeskused, ent nad kõik spetsialiseeruvad ühele kindlale suunale. Lisaks kerkivad EASi toel lähiaastatel seitse uut perekeskust, mis kujunevad turismiatraktsioonideks, ent kahjuks ei asu ükski neist Tartus. Loodavate keskustega soovitakse Eestisse tuua aastas 270 000 lisaturisti, ent kui Tartul ei ole midagi samaväärilist vastu panna, ei jõua turist siia ja me ei saa sellest mingit kasu,” arutles valimisliidu Tartu Eest liige Hannes Klaas.

Valimisliit näeb, et Tartu võimalus olla konkurentsivõimeline ja tuua siia sise- ja välisturiste, on arendada Tartusse Euroopa mastaabis unikaalne tõmbekeskus. Perekeskusesse on planeeritud innovaatilised atraktsioonid, mida täna minnakse otsima Eestist välja. “Näiteks Aerodium Lätis — miks eestlane peaks minema üle piiri kui saame talle pakkuda võimalust õhus hõljuda ja vabalangust kogeda siinsamas Eestis. Sellel on nii kodanikule kui ka riigile positiivne mõju — inimesele jääks kätte rohkem raha ja aega ning rahaline ressurss jääks Eestisse,” arutles Klaas.

Perekeskuse atraktsioonid lähtuvad uuendusmeelsest meelelahutusest ja tarkadest IT-lahendustest. Lisaks eelpool nimetatud atraktsioonidele on planeeritud veel sisesuusatamine, sisepesapall, minihoki, curling ja golfi simulaator. Lendav kumerekraaniga kinoteater teeb silmad ette populaarsele 4D kinole ja võimaldab kogeda reaalset lennutunnet, olles samal ajal filmitegevuse keskel. Kindlasti ei puudu perekeskusest ka üha enam populaarsust koguvad virtuaalreaalsuse ja hologrammi atraktsioonid, mis võimaldavad kogeda erinevaid elamusi peaaegu käegakatsutava reaalsusena.

“Me soov on, et Arena Tartust koos perekeskusega kujuneks Lõuna-Eesti tõmbekeskus, mida külastatakse kõikjalt Euroopast. Kuna kogu kompleks saab olema võimas ja atraktsioonirohke, ei piirduta kindlasti vaid ühekordse külastusega. Oleme kindlad, et kogu pakett tekitab positiivses mõttes sõltuvust ning garanteerib korduvkülastusi,” rääkis valimisliidu liige Mari Prok.

Maailmas unikaalse kahetasandilise multifunktsionaalse multihalli Arena Tartu eestvedaja Tanel Tein leiab, et nüüdisaegsed meelelahutusvõimalused toetavad kõrvalasetseva multihalli väärtust ning täiendavad üksteist ka äriliselt, kasvatades seeläbi ka tulubaasi Tartu linnale. Näiteks on planeeritud multihallis toimuvate suurürituste ja kontsertide otseülekanne perekeskuse suurele ekraanile, et pakkuda kõigile võimalust sündmustest omal moel osa saada.

“Arena Tartu ja perekeskus töötaksid sümbioosis, elavdaksid Raadi piirkonda ja Tartut. Need kaks arendust toetavad linna turismi, ettevõtlust, taristu arengut ja igapäevast toimimist. Näeme siin positiivset mõju ka näiteks Tartu nooruslikkuse püsimisele. Täna on olukord, kus suur hulk noori lahkub peale ülikooli lõpetamist Tartust, mis pikas perspektiivis soosib linna vananemist. Kogu loodav kompleks arendaks linnarahva aktiivse ajaveetmise võimalusi ja muudaks Tartu paremaks linnaks, kus elada. See oleks meie panus pöörata Tartu uuenemise suunda,” rääkis Tein.

Kui Arena Tartut ja enam kui 1500 ruutmeetri suurust perekeskust täna ehitama hakata, viiks Mapri Ehitus OÜ Salto Arhitektide eskiisprojekti, esmase hinnakalkulatsiooni kohaselt, ellu 37 miljoni euro eest. “Arena Tartu ja Eesti suurim perekeskus saaks teoks vaid koostöös Tartu linna, Eesti riigi, erasektori ja rahvusvaheliste investoritega, kes jagavad meie nägemust Tartu linna arengust,” tõdes Prok, lisades, et nii Arena Tartu kui ka perekeskuse ühine majandamine on ka kulutõhusam kui taoliste hoonete eraldiseisev ülevalpidamine.”

