Valimiskomisjon: suuremaid probleeme pole olnud

Riigi valimisteenistuse meedianõunik Kristi Kirsberg ütles, et valimistulemuste internetis edastamisega suuremaid probleeme pole olnud.

Ta ütles, et nendeni pole jõudnud kaebuseid, nagu tuleksid tulemused aeglaselt. Kirsbergi sõnul ongi tavaline, et Tallinnas ja Tartus on suured valimisjaoskonnad, kus hääli loetakse korduvalt üle ja seetõttu läheb nende tulemustega kaua.

Ta tunnistas, et väiksemaid vigasid on olnud, nimelt kadus vahepeal ära ja ilmus uuesti välja Haapsalu linn. Natuke hiljem kadusid valimiskomisjoni lehelt ära ka Rae valla tulemused.