VALIMISEELNE MURE | Savisaar tahaks minna Lasnamäe päevale rahvast tervitama, aga teda ei lubata

Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar tahaks minna pühapäeval toimuvale Lasnamäe päevale, et selle avamisel rahvast tervitada, nagu ta seda ikka on teinud. Sel korral teda aga ei lubata.

Lasnamäe päev toimub igal aastal. Möödunud aasta jooksul on aga palju juhtunud. Savisaar kaotas koha erakonna esimehena ja lõi koos Olga Ivanovaga Tallinnas valimisliidu, mis konkureerib Keskerakonnaga.

Savisaare nõunik Andres-Marius Rosenblatt teatas, et Savisaar tahaks rahvast tervitada ka sel aastal, aga Lasnamäe linnaosavanem Maria Jufereva ei luba seda.

"Edgar savisaar ei plaani tulla esinema oma valimisjutuga, vaid tervitama inimesi, kes on teda aastaid toetanud," lausus Rosenblatt.

"Kas Keskerakond on paanikas, et Savisaar saab liiga palju tähelepanu?" küsis Rosenblatt.

See näitab tema sõnul suhtumist. Rosenblatt soovitas Jufereval mõelda, kelle mandaadiga on ta ametisse saanud. "See on pehmelt öeldes kummaline, et pikaajalist tipp-poliitikut ei lubata esinema. Usun, et kui lasnamäelased kuulevad, et Jufereva ei luba Savisaart esinema, on nad väga pettunud," lausus Rosenblatt.

Eelmise aasta Lasnamäe päevade avamisel käisid laval esinemas nii linnaosavanem Jufereva, Keskerakonna Lasnamäe piirkonna juht Olga Ivanova kui ka valimistel Lasnamäel kandideeriv Savisaar.