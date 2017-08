VALIMISED TULEKUL | Stolitsa on hakanud kirjutama Savisaare kehvast tervisest

Keskerakonna suhtes sõbralik venekeelne pealinna ajaleht Stolitsa kirjutas täna sellest, et Savisaare tervis veab teda alt, kirjutas venekeelne Delfi. Hiljuti teatas Savisaar, et läheb valimistele Keskerakonnaga konkureerivas valimisliidus.

Artiklis pealkirjaga "Insult, suhkrutõbi, vererõhk: tervis veab Savisaart alt" nimetatakse Savisaart juba alguses "endiseks liidriks" ja kirjutatakse tema korruptsioonisüüdistusest.

Ilma autori nimeta avaldatud artikkel oli vaid venekeelses ajalehes Stolitsa, eestikeelses lehes Pealinn seda polnud.

Artikkel kirjutab kohe avalõigus, et kohtu all olemine mõjub Savisaare tervisele hukatuslikult ja juba kaks korda on talle kohtusse tulnud tellida kiirabi.

Varem olid taolised artiklid Tallinna linnameedias välistatud. Nüüd aga teeb Savisaar koos Olga Ivanovaga valimisliitu, mis konkureerib Keskerakonnaga.