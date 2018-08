Valimised lähenevad: vaata, kes on kümme võimalikku häältemagnetit, kellele parteid tormi jooksevad

David Vseviov – ajaloolane ja pedagoog, Vikerraadio saate "Müstiline Venemaa" autor Foto: Sven Arbet

Ajaloolane David Vseviov on paljudele raadiokuulajatele tuntud "Müstilise Venemaa" kaudu. Kunstiakadeemia tudengite jaoks on ta aga üks parimaid õppejõude. Ei mingeid kollaseid skandaale või luukeresid kapis - Vseviov on paslik kandidaat haritud valijatele. Miks mitte näiteks sotside ridades?

Gerd Kanter – kettaheitja ja olümpiavõitja Foto: Madis Veltman

Olümpiavõitja Gerd Kanter pani äsja oma pikale spordikarjäärile punkti. Ehk oleks aeg teostada end poliitikas? Teda tahaks ilmselt iga partei.



Evelin Ilves – endine Eesti esileedi, keda iseloomustasid mitmed ühiskondlikud algatused Foto: Tiit Blaat

Evelin Ilves on ise meedias öelnud, et ta on parteide jaoks ihaldusväärne ning ettepanekuid on. Tõsi, kes on sihtgrupp? Paljud mäletavad teda ka pisut kõrgi esileedina. Lisaks on ei unune kunagi ka tema peoõhtu Komeedis, mis päädis sellega, et ta suudles ühe noormehega. Kui ta näiteks poliitikuna räägiks pereväärtustest, kui tõsiselt seda võetaks?



Ksenija Balta – kergejõustliklane, 2009 Euroopa meister kaugushüppes Foto: Ilmar Saabas

Vana arm ei roosteta? Balta oli Keskerakonna liige aastatel 2009-2012. Ehk sooviks ta sobivatel asjaoludel Keskerakonda tagasi minna? Või mõni teine erakond?



Tanja Mihhailova-Saar – poplaulja ja näitleja Foto: Priit Simson

Mihhailova kõnetab nii eesti- kui ka venekeelseid valijaid. Ta on ehe näide integratsioonist. Venemaal sündinud ja Kohtla-Järvel kasvanud laulja on ilmselgelt ülipopulaarne. Iseasi muidugi, kas ta ise poliitikasse kibeleks. Lisaks sai ta mõni aeg tagasi emaks ja just laps on tema elus praegu esikohal.