Eesti perearstide selts töötas välja välimääraja, mis näitab värvikalt igapäevase alkoholismi normaliseerimist.

Pildil on kujutatud põlise joogikummardaja igapäeva tegevused ning suhted oma lähedastega ning seda on kõrvutatud igaõhtuse väikese napsutajaga, keda on nimetatud "matemaatikaõpetajaks". Perearstide seltsi poolt väljatöötatud irooniline välimääraja sobib vahetult enne jaanipäeva tuletamaks meelde alkoholitarbimise pahupoolt.