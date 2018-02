Valgetähe medali pälvinud pika staažiga bussijuht: töö on palju muutunud, 60ndate lõpus sõitis maanteel päevas kaks bussi vastu

Sel aastal saab presidendilt riikliku teenetemärgi 166 inimest, nende seas ka pea pool sajandit bussijuhina töötanud 70-aastane Toomas Aguraiuja.

Aguraiuja töötab bussijuhina 1969. aasta jaanuarist ja on oma ametile truu tänaseni. Delfile ütles ta, et teenetemärgist sai teada täna hommikul, kui vabal päeval kontorisse kutsuti ning öeldi, et soovitakse teda kallistada. "Ma veel mõtlesin, et miks nad mind kallistada tahavad, pole veel käes ei vastlad ega lihavõtted... Ega ma pole veel aru saanud, mida see kõik õigupoolest tähendab ning mida autasu saamine kaasa toob".

Bussijuhina on Aguraiuja töötanud pea kogu elu. 16-aastaselt tegi tööd ETKVL-is, siis läks kolmeks aastaks sõjaväkke ning seejärel alustaski sõite bussijuhina. "Töö on ses mõttes mõistagi palju muutunud, et 60ndate lõpus sõitis maanteel päevas kaks bussi vastu, nüüd on liiklus hoopis tihedam".

Kuna Aguraiuja töötab suviti kaugliinidel, on ta saanud palju sõita kogu Euroopas. Muu hulgas ka parempoolse liiklusega Suurbritannias, Pariisi on ta aga ligi 50 korda sõitnud. "Kui pärast 80ndate lõpus taas sai kaugemale sõita, siis algul oli üsna keeruline, meil polnud kaarte, pidime ise palju avastama".

Suvisel ajal sõidab Aguraiuja palju näiteks rootslastega on tal hea koostöö juba 18 aastat ja palju sõidutab ka saksalasi, kelle esivanemad siinkandis elasid ja kes vanu valdusi tahavad tulla vaatama. Keeli oskab suure kogemusega bussijuht samuti palju - lisaks eesti ja vene keelele ka rootsi, läti ja itaalia keelt.

Pensionipõlve ei plaani tegelikult juba 12 aastat pensioniealine Aguraiuja pidama hakata. "Pikamaabussijuhid said omal ajal varem pensionile, juba 58-aastaselt. Meile kehtis seadus ka juba Eesti Vabariigi ajal. Aga mis kodus ikka teen?".

Toomas Aguraiuja alustas tööd Hansabussis 2003. aastal. Staaži bussijuhina on Toomasel aga juba 1969. aastast, mil ta asus tööle Tallinna Autopargi Tallinna linnaliinide bussijuhina. Hansabussis teenindab Toomas reisijaid tellimusvedudel Eestis ja Euroopas.

Hansabussi personalijuht Leelo Muru, mis teeb Toomasest temast väga hea bussijuhi?

Toomas on üks silmapaistvamaid ja teenekamaid oma ameti esindajaid, kellel täitub peatselt 50 aastat bussiroolis. Ta on bussijuhi tööd teinud eeskujulikult, vastutustundlikult ja väärikalt. Seda üha keerulisemaks muutuvates ilmastikuoludes ning klientide nõudlikkuse suurenedes. Oma karjääri jooksul on Toomas teenindanud sadu tuhandeid reisijaid, tehes seda kõrgendatud tähelepanuga nii ohutule, turvalisele sõidustiilile kui ka reisijate heaolule. Klientide sõnutsi on Toomas Aguraiuja üks harvadest tõelistest härrasmeestest bussi roolis.

Toomas on vastutustundlik, professionaalne ja laitmatu liikluskultuuriga. Ta on bussijuht, kes teeb oma tööd alati kohusetunde ja südamega. Aegade jooksul on Toomas olnud mentoriks ja juhendajaks kümnetele alustavatele bussijuhtidele. Ja muidugi on ta saanud neile suureks autoriteediks ja eeskujuks. Oma töö kvaliteedis ei tee ta endale mingeid allahindlusi.

Toomas on ka suurepärase huumorimeelega, positiivne ja alati eelkõige enda suhtes nõudlik bussijuht. Bussijuht Toomas Aguraiuja tunnustamine on tunnustus kõigile transpordiala töötajatele, eriti bussijuhi ametimundri kandjaile, kes teevad oma tööd südame ja vastutustundega ning professionaalselt.

Kas Toomas on saanud palju tunnustust ka tavaliselt reisijatelt ja tellijatelt? Kuidas on kliendid teda peamiselt iseloomustanud?

Toomase teeneid, sealhulgas tema asjatundlikkust, teeninduskultuuri ja koostöövalmidust on aastakümnete jooksul tunnustanud sajad kliendid nii Eestist kui ka väljaspoolt. Murdosa klientide tänusõnadest:

"Bussijuht Toomas Aguraijuja on tasemel, mõnusa huumoriga teenindaja", "Toomas Aguraiuja kindel sõiduoskus, rahulikkus, abivalmidus, sõbralikkus ning mõnusa huumoriga vürtsitatud suhtlusoskus tegi meie sõidu meeldivaks ja mugavaks", "Täname bussijuht Toomast täpsuse ja viisaka ning sõbraliku teenindamise eest, huumorimeel ja asjalikud ettepanekud marsruudi valikul tõid palju kasu", "Toomas did an exellent job as usual", "The clients are very satisfied with his service," need on vaid mõned näited Toomase hea töö tagasisidest.

Näiteks kirjutas klient Toomase iseloomustuseks:

"Suur osa sellest, et meie reis õnnestus oli tema (Toomase) tehtud. Ta oli rahulik, enesekindel, orienteerus väga hästi olukorras. Temaga sõites tundsin ennast väga turvaliselt. Ta tegi kõike selleks, et meil oleks mugav. Hotelli jõudes ja sealt välja kirjutamisel sõitis praktiliselt ukse ette, et lastega pered ei peaks suurte kohvritega sekeldama. Kui olime ekskursioonil ühes lossis, siis tuli meile vastu ja suunas bussi juurde hoiatades, et ees on jalgratta tee, et oleksime väga ettevaatlikud tee ületamisel. Tagasiteel Stockholmi jõudes sattusime hiigelummikusse. Reisijate seas hakkas levima paanika, et me ei jõuagi laevale. Vaatamata sellele jäi Toomas rahulikuks (võib olla ainult väliselt), me jõudsime õigel ajal kohale ja tema riskides sellega, et ise ei pääse võib olla enam laevale viis reisijaid laevaterminali ukse ette, seejuures mitte rikkudes ühtegi liikluseeskirja reeglit. Meie giid ütles, et on näinud väga palju erinevaid bussijuhte, kuid nii head bussijuhti esimest korda. Ja kui jõudsime ise laevale, siis kõigil oli esimesena ainult üks küsimus - kas Toomas jõudis ikkagi laevale?“

Kolleegid ja tööandja on tunnustanud Toomast aunimetustega Aasta Tegija, Aasta Kolleeg. Alles see jaanuar tunnustati teda Aasta kolleegi 2017 tiitliga".

President tunnustab sel aastal riiklike teenetemärkidega kokku 166 tähelepanuväärset isikut.