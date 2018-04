Valga haiglas ei sündinud suvel 25 päeva jooksul ühtegi last

Haigekassa tellis möödunud aastal Põlva haiglalt sünnitusteenust 256 307 euro ulatuses ning Valga haiglalt 149 392 euro eest. “Summa, mida haiglad saavad nüüd kasutada teiste ja piirkonna elanike vajadusi arvestades märksa pakilisemate teenuste osutamiseks, on Põlva haigla puhul niisiis 225 950 eurot ning Valga haigla puhul 148 712 eurot aastas,” loetles Tael.

Tavasünnituse hinnaks kujuneb keskmiselt ca 1100-1200 eurot. Haigla kanda on ööpäevaringne püsikulu, et nimetatud personal oleks pidevalt valmis, sõltumata sellest, kas sünnitusi on või ei.

“Kui sünnitusi ei ole, siis ei saa haigla osutada sünnitusabi teenust ja järelikult ei ole võimalik ka esitada selle eest haigekassale arvet. Ja siit omakorda tuleneb, et järelikult ei saa haigekassa haiglale teenuse eest ka tasu maksta. Kuid arstid on tööl, õed on tööl, haigla aparatuur amortiseerub ja vajab uuendamist, ravimid, arstid-õed peavad end koolitama ja nii edasi. Kokkuvõtvalt — see kõik tulebki teiste teenuste arvelt," rõhutas Tael.