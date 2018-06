Valga haigla naistearst palub sünnitusosakonna sulgemise veelkord läbi mõelda: kolme nädala jooksul on Valgas toimunud kaks äkksünnitust

Naistele erakordselt vajaliku abi kadumine ja viimine elukohast liiga kaugele võib Volmeri hinnangul tekitada potentsiaalset eluohtlikke seisundeid emale ja lootele ning seda ka transpordi ajal. Selle tõestuseks, kui ohtlikuks võib kujuneda olukord, tõi Volmer välja 6. juuni juhtumi, kui rasedal tekkis platsenta enneagse irdumisega rohke verejooks, mis tekitas eluohtliku seisundi nii emale kui lootele.

„Valga Haiglas sai teostatud erakorraline keisrilõige, mis päästis nii ema kui lapse elu,” toonitas Volmer.

„Raseda transport Tartu Ülikooli Kliinikumi lõppenuks traagiliselt,” rõhutas ta.

Platsenda irdumisega patsiente ei ole palju, kuid nende arv hakkab sagenema, sest erinevates haiglates on arvel palju naisi, kellel on varem olnud keisrilõiked, gestatsioonidiabeet, palju sünnitusi, emakaõõne abrasioonid, raseduste katkemised, platsenta eesasetsus, emaka anomaaliad, müoomisõlmed – mis on ohufaktoriteks platsenta irdumisele ja ja rasedusverejooksudele.

Loe veel

„Platsenta enneaegne irdumine rohke verejooksuga on minul olnud sellel aastal ka Kuressaare haiglas tööl olles. Ka siis sai ülikiire tegutsemise ja keisrilõikega päästetud ema ja lapse elu,” märkis Volmer. Tegemist oli enneaegse sünnitusega ja naisel oli eelnevalt olnud keisrilõiget. „Kaotada ka üks elu on liiga kõrge hind, kui tegelikult on võimalik seda ära hoida sünnitusosakonna tööle jätmisega,” rõhutas Volmer.

Kolme nädala jooksul on Valga haigla sünnitusosakonnas toimunud kaks äkksünnitust – need sünnitajad ei oleks jõudnud kiirabi transpordiga Tartu Ülikooli Kliinikumi, vaid oleks sünnitanud autos. Eelmise aasta kokkuvõtetest selgus, et alla kahe tunni sünnituse kestvus oli 20 sünnitajal ja alla kolme tunni sünnituse kestvus oli samuti 20 sünnitajal. „See patsientide arv on potentsiaalseks sünnituseks kiirabiautos või Valga haigla erakorralise meditsiini osakonnas,” nentis Volmer.

Valga haigla sünnitusosakond on volmeri kinnitusel andnud kvaliteetset sünnitusabi kõik need aastad, mis on eksisteerinud. „Osakonnas töötab pädev ja kvalifitseeritud meeskond, kelle töötatud aastad ja kogemused võimaldavad ka edaspidi tagada kvaliteetse sünnitusabi. Sünnitusabi kvaliteet ei sõltu sünnituste arvust, vaid professionaalsest meeskonnast,” toonitas Volmer.