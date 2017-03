Valesti pargitud sõidukid takistavad Tallinnas kevadkoristust

Foto on illustratiivne Foto: Tiit Blaat

Eelmisel nädalal alustati pealinnas kevadkoristustöid, kuid esimesed päevad on näidanud, et töid takistavad olulisel määral valesti pargitud autod. Probleemi lahendamiseks on appi kutsutud ka munitsipaalpolitsei.