Valeri Korb: Ma pole kunagi Keskerakonna vastu kandideerinud nagu Savisaar väidab

Riigikogu liige Valeri Korb rõhutab, et ta pole kunagi Keskerakonnaga konkureerivat valimisliitu moodustanud.

„Edgar Savisaar eksib kui väidab, et mina olen kunagi Keskerakonnaga konkureeriva valimisliidu moodustanud,“ lausus Korb. „Kohtla-Järvel ei ole minu juhtimisel loodud valimisliitu, kui välja on pandud erakonna nimekiri. Seda on igaühel võimalik ka ise kontrollida,“ kinnitas ta.

„Kui erakond otsustab kohalikus omavalitsuses valimistele välja panna oma nimekirja, siis ei ole valijate suhtes aus selle kõrvale veel tekitada valimisliitu. Kahte suunda korraga minna ei saa, see tekitab ainult segadust,“ ütles Valeri Korb.

Edgar Savisaar viitas täna korduvalt oma sõnavõttudes sellele, et tema valimisliidu tegevus pole midagi uudset Keskerakonna ajaloos ning tõi eraldi välja Valeri Korbi nime.