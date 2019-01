Valdo Randpere võrdleb EKREt natsliku Saksamaaga: EKRE oleks võinud Hitlerilt veel midagi õppida

"Keskpäevatunnis nimetati seda rahvussotsialistlikuks, aga sõna natsionaalsotsialistlik jäi välja ütlemata. Asjata - esiteks on see tõlkes õige ja teiseks ongi EKRE majandusprogramm väga sarnane Hitleri-Saksamaa majandusprogrammiga," märkis Randpere.

Natside kõigile lubatud kõrgemad palgad, pensionid, toetused ning üldine majandusedu eeldasid uute territooriumite ja sissetulekuallikate vallutamist, tõi Randpere välja.

"EKRE loodab miljard eurot ilma sõdimata välja pressida ameeriklastelt, teadmata summa euroopa liitlastelt ja lisaks läheb ning laenab mingid tagasihoidlikud 5 miljardit jooksvate kulude katteks," ütles Randpere. "Selle peale võib küll öelda, et hea et niigi läks ja et rahalaevad meie poole teele pannakse ilma sõda kuulutamata."

Randpere soovitas EKRE-l irooniliselt ka riigieelarve salastada nagu Saksamaal alates 1935.aastast salajane, kuna Randpere sõnul oli selle sisu avaldamiseks liiga hull.

"EKRE oleks ka targemini teinud, kui oleks oma majandusalased teadmised enda teada jätnud. Ja kui lähiajaloost mingit paralleeli otsida, siis muudab EKRE programmi elluviimine Eesti Kreekaks. Paraku ainult majanduse, mitte kliima osas," võrdles Randpere.