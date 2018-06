Valdo Randpere kõrvutab Mart Helme sõnavõttu õõnespäiste neegrite kohta lõiguga Hitleri "Mein Kampfist"

Reformierakondlane Valdo Randpere kõrvutas oma tänahommikuses blogipostituses Adolf Hitleri teost "Mein Kapf" ja Mart Helme eelmise nädala sõnavõttu, kus ta ütles, et neegrite pea kumiseb nagu õõnes puu, kui sinna vastu koputada.

Toome ära Randpere kõrvutatud lõigud. Esiteks Mart Helme väljaöeldu.

"Kõik endast lugupidavad rahvad nõuavad, et nende maal kõneldaks nende keelt. Siin (Lihulas) ei ole see ehk tajutav, aga Tallinnas küll. Tallinnas on plahvatuslikult kasvanud neegrite hulk," rääkis Helme umbes poolesajale kuulajale. (Järgnes lugu, mida Helme kõnekoosolekutel tihti näiteks toob – kuidas ta pidi ülikoolis õppejõuna mustanahalisi õpetama.) "Kuulake, see on täispuit," koputas Helme kõrtsilauale. "Aga kui neile vastu pead koputada, siis see on õõnespuit!"

Selle kõrvale tõi Randpere lõigu Saksamaa diktaatori ja genotsiidide organiseerija Adolf Hitleri 1925. aastal ilmunud teosest "Mein Kapmf".

Aeg-ajalt ilmub saksa väikekodanlaste jaos mõeldud ajalehtedes mõni uudis sellest, kuidas siin-või seal on üks neeger saanud esmakordselt advokaadiks, õpetajaks, pastoriks või kõvaks lauljaks või veel millekskki sarnaseks. Mandunud väikekodanlik lugejaskond ei saa aru, et tegemist on tõelise kuriteoga terve mõistuse vastu; et see on kuritegelik hullumeelsus dresseerida sünnipärast pool-ahvi ja uskuda, et oled temast teinud advokaadi.