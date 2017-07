Valdo Randpere: "bad english" oli IBM-is ametlik töökeel, kedagi ei halvustatud tema keeleoskuse pärast

Valdo Randpere astub sotsiaalmeedias välja ministrite inglise keele oskuse üle ironiseerimise vastu: perfektne inglise keel peaks olema kohustuslik pea-, kaitse- ja välisministril, teistel pole see nii oluline.

"Ma räägin päris korralikult inglise ja rootsi keelt," kirjutab riigikogu liige Valdo Randpere (Reformierakond) Facebooki seinal. "Ometi võin ma väga lihtsalt sattuda olukorda, kus teemad on sellised, et ma ei suuda neist vabalt võõrkeeltes rääkida. Töötasin pea 10 aastat IBM-is, mille ametlikuks keeleks oli "bad english". Ei mäleta kordagi, et kedagi oleks halvustatud või pilatud tema keeleoskuse pärast. Eesti valitsuses peaks minu arvates inglise keel olema heal tasemel kohustuslik pea-, kaitse- ja välisministril. Teistele ministritele on võõrkeelte oskus lisaboonus. Kuigi ma tahaks ja peaks opositsionäärina kogu aeg valitsuse kallal vinguma, siis lüüa tuleb palli, mitte mängijat. Mulle ei meeldi selle valitsuse poliitika, aga see ei tähenda, et ma neid inimestena lollakateks peaks tembeldama. Keeleoskus on omandatav, tean seda omast käest ja näen ka Jüri Ratase näite varal. Jüri inglise keel oli veel möödunud aasta detsembris arusaamatu, nüüd aga juba täiesti ok. Mis tõestab veel kord, et ka täiesti valet poliitikat ajavad inimesed on õppimisvõimelised."