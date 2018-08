Valdaru: erakondade rahastamise järelvalve komisjoni tegutsemine peab olema puhtam kui prillikivi

“ERJK ja selle esimehe tegutsemine peab näima ja olemagi puhtam, kui prillikivi. On selge, et praegu on see kuvand saanud kannatada. Seega ootab avalikkus Ardo Ojasalult Vabaerakonnalt saadud raha tausta kohta täpsemaid selgitusi,” märkis Valdaru.

“Samas on Ojasalu seni tegutsenud Reformierakonna hinnangul kohusetundlikult, ta on küsinud kõigilt erakondadelt nõudlike küsimusi, mis ongi tema töö,” ütles Valdaru.

Valdaru sõnul tuleks tulevikus sarnaste olukordade vältimiseks leppida kokku selgemad reeglid ERJK liikmete teistest allikates saadavate tasude osas. Aus oleks, kui ERJK liikmeteks oleksid inimesed, kes ei saa töötasu või muud sisetulekut erakondadega seotud ametikohtadelt, ütles Valdaru.