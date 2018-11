Valdade ja linnade munitsipaalväljaannetes tehakse omavalitsuse raha eest valimiskampaaniat

Avaliku huviga otseselt vastuolus on riigikontrolli arvates

omavalitsuse raha kulutamine teavitustele, milles

■ kritiseeritakse tasakaalustamatult võimulolijate poliitilisi konkurente või luuakse neist muul moel negatiivne kuvand (üheksas omavalitsuses, 14 väljaandes ja 118 artiklis-karikatuuril);

■ on tehtud ametlikus rollis (nt volikogu esimehena) üleskutseid valida valimistel kedagi konkreetset (kuues omavalitsuses, kuues väljaandes, kuues

artiklis);

■ peateemana või ainsa teemana kiidetakse omavalitsusjuhti või tema

poliitilist ühendust (kahes omavalitsuses, kolmes väljaandes, üheksas artiklis).

Rahakulu sellistele teavitustele ei ole omavalitsuse ülesannetega

põhjendatud. 75 protsenti eelkirjeldatud juhtudest oli Tallinna infolehtedes, 12 protsenti Loksa linna infolehes, ülejäänutel vähem.

Tuvastati ka teavitusi, mis balansseerisid lubatu ja lubamatu piiril.

Need olid näiteks:

■ tavatu aktiivsuse kasv omavalitsusjuhi kajastamisel valimiseelsel

perioodil, näiteks nende esmakordne ülesastumine artiklite autorina,

fotode lisamine (13 omavalitsuses, 15 omavalitsusjuhi puhul);

■ korduvad tänuavaldused konkreetse omavalitsusjuhi aadressil

(kahes omavalitsuses, kahes infolehes, kahe omavalitsusjuhi puhul);

■ valitsemisperioodi kohta vaid eranditult positiivset välja toovad

raportid (39 omavalitsuses, 40 väljaandes, 59 artiklis).

Enamiku valdade ja linnade infolehtedes ning enamiku kandidaatide

kajastamisel riigikontroll eeltoodud ilminguid siiski ei tuvastanud,

mis näitab, et parteipoliitiliselt neutraalne teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedes on igati võimalik. See sõltub poliitilisest tahtest ja kultuurist.

Valimistel osalenud kandidaatide mainimisi ehk kajastusjuhtusid tuvastas riigikontroll kokku umbes 24 500. Suur osa neist langes ootuspäraselt vahetult valimiseelsesse perioodi (september-oktoober), kui paljudes infolehtedes hakati avaldama kandidaatide terviknimekirju.

Olgugi et kajastusjuhtude hulk kokku on märkimisväärne, sai valdav

osa kandidaatidest mõnda oma valimisringkonnas ilmunud valla või linna

infolehte siiski kuni paaril korral. Suurem võimalus infolehe

kaudu tähelepanu saada oli lehte rahastanud omavalitsuse juhtidel. Ligikaudu 40 protsenti neist pääses oma valimisringkonnas ilmunud infolehte enam kui kümnel korral. Oli neidki, kes ületasid selle näitajaga 100 piiri (kui oli mitu lehte). Mõneti on selline võimaluste vahekord ka paratamatu. Valla või linna infoleht on eelkõige omavalitsuse teavitusvahend ja ei saa välistada, et

sobiv isik infot jagama on just võimul olev poliitik.

Kui valimistel osalenud omavalitsusjuhti oli mainitud mõnes valla

või linna infolehes, mida vastav omavalitsus rahastas, kasvas selliste mainimiste keskmine hulk ühe lehenumbri kohta valimiseelsel perioodil 40 protsendil juhtudel ja seda esines 103 väljaandes.

Küsitavaid muutusi tuvastas riigikontroll 15 omavalitsusjuhi

kajastamisel kokku 13 omavalitsuses. Kokkuvõtlikult seisnesid need

järgnevas:

■ Seitsmel juhul ilmusid valimiseelsel perioodil infolehte esmakordselt

omavalitsusjuhtide arvamuslood koos neid kujutavate

portreefotodega (volikogu esimehed Iisaku, Rae ja Viimsi vallas,

vallavanemad Palamuse ja Tähtvere vallas, samuti Jõgeva

abilinnapea). Tamsalu vallas oli volikogu esimehe

arvamusartikleid ka varem, kuid valimiseelsel perioodil hakati

neid täiendama ka tema portreefotoga;

■ Kolmel juhul oli oktoobrikuu infolehes omavalitsusjuhist mahukas

persoonilugu või intervjuu koos suurte ja/või mitmete fotodega

(Kernu vallavanem, Kernu volikogu esimees, Kambja

vallavanem);

■ Kolmel juhul võis erinevalt varasemast näha valimiseelse perioodi ühe lehenumbri ühel ja samal leheküljel omavalitsusjuhti korraga

paljudel fotodel (Paldiski abilinnapea, Jõgeva linnapea, Kullamaa

vallavanem). Kahel esimesel oli oktoobrikuu, kolmandal

augustikuu lehenumbri esikaanel neist eri sündmustega seoses

kolm võrdlemisi suurt fotot;

■ Kahel juhul ilmus ülekaalukas osa kajastustest just valimiseelsel

perioodil koos fotomaterjali esmakordse lisandumisega

(vallavanemad Lääne-Saare ja Koonga vallas). Lääne-Saare

vallas oli näiteks vallavanema kajastustest seitsmest kuus valimiseelsel perioodil, kuigi infoleht ilmus igas kuus kaks korda.

Valdavalt olid omavalitsusjuhti kajastavad või nende endi kirjutatud

artiklid valimisteteema, veel enam konkreetse poliitilise jõu eelistamise suhtes neutraalsed. Neis ei antud ei otseselt ega kaudselt mõista, kelle poolt tuleks valimistel hääletada, mis on ka õige. Kõik seda joont siiski hoida ei suutnud. Omavalitsusi esindades tehtud üleskutseid hääletada kellegi poolt või selgeid vihjeid valijate meelsuse kallutamiseks selles küsimuses tuvastas riigikontroll kokku kuues valla ja linna infolehes.