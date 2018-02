Vaktsiinivastasust propageerinud õpetaja: oleme kõik imelised ja erilised ja ei pea tingimata massides marssima

Rakke kooli bioloogiaõpetaja ütleb, et on saanud õppetunni ja ei kavatse enam teemale radikaalselt läheneda.

Eesti Päevaleht kirjutas eile Rakke koolist, kus kohalik bioloogiaõpetaja klassi ees aktiivselt vaktsineerimise üle arutles ja nende suhtes negatiivsele järeldusele jõudis. Kõnealune õpetaja Marliis Newsome lubab nüüd, et püüab edaspidi vaktsiinide osas leebem olla.

"Kõik mida ütlen on see, et vaktsiinide kohta on info väga ühekülgne ja ülistav, kuigi mitte rõõmustavaid näiteid leiab (lähi)ajaloost küllaga. Peab olema väga kõva usk, et mitte ise süveneda ja kõike puhta kullana võtta," kirjeldab Marliis Newsome.

"Olen öelnud noortele, et hea kohtunik kuulab enne kohtuotsuse tegemist ära mõlemad osapooled. Püüan õpetada kriitilist mõtlemist, ise uurimist ja süvenemist, et nad tulevikus oma südametunnistuse ja isikliku otsuse järgi valikud teeksid."

Newsome toonitab, et alati on ka alternatiive. "Oleme kõik imelised ja erilised ja ei pea tingimata massides marssima. Vaadake kuidas loodust laastatakse ja saastatakse - see on meie massisüsteemi tulemus. Kapitalistlik majandamine, sealjuures ka inimeludega. Ainult kuulekusest jääb väheks, et elada täisväärtuslikku ja rahuldavat elu," leiab Newsome.

Ta kinnitab, et ei kavatse enam nõnda radikaalselt teemale läheneda.

"Sain õppetunni. Edaspidi olen targem ja räägin asjadest erapooletult. Igal inimesel oma vaba tahe. Vähemalt seda demokraatia väidab, kuigi see on ainult ideoloogia ja sõnakõlks," ütleb Newsome. "Mis puudutab õpilasi, siis suurema osa vanemaid on vaktsineerimise poolt. Sellest võib muidugi järeldada, et ka õpilased ise on selle poolt.

Arvamused kujundatakse kodus ja palju vähem koolis."

Eilne Eesti Päevaleht kirjeldas, kuidas Rakke kooli bioloogiaõpetaja Marliis Newsome propageeris koolitunnis vaktsiinivastasust.