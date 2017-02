Vakra: võime olla rahul, et presidendiks valiti justnimelt Kaljulaid, mitte aga Kallas

Sotsiaaldemokraat Rainer Vakra polnud nõus Siim Kallase kriitikaga president Kersti Kaljulaidi suhtes.

"Laupäevalehest pikka intervjuud lugedes jäi silma Siim Kallase mõneti eluvõõras hoiak Eesti tänase elu suhtes. Ta ei paista hästi tunnetavat moodsa aja eestlase peenhäälestust - eks kaua võõrsil olnuna ongi seda raske tajuda. Seetõttu ei näe Kallas seda, mida esindab Kersti Kaljulaid oma sõnavõttudes," kommenteeris Vakra.

"President tabas aastapäevakõnega kümnesse ja seda on välja öelnud paljud poliitikavaatlejad. Mis kõige tähtsam, väga paljud inimesed meie ümber hindavad Kaljulaidi öeldut. Tema pöördumine oli oodatud, märgatud ning läks riigipea südamest otse kuulajate südametesse. Selles mõttes on Kallase rünnak presidendi suhtes ennatlik ja asjatu," lisas Vakra.

"Kõrvutades riigipea aastapäeva kõnet ning Siim Kallase intervjuud, jääb mulje, justkui elaks need kaks riigitegelast hoopis erinevates maailmades. Kui elitaarse hoiakuga Kallase jaoks on presidendiametis olulised uhked residentsid, äriklassis lendamine ja muu selline, siis Kaljulaidi fookus on hoopis mujal – ta räägib eesti keelest ja kultuurist, perevägivallast, innovatsioonist, kogukondadest ja üksteise aitamisest – president keskendub sisule, mitte vormile. Kersti Kaljulaid ju otseselt ei kritiseeri ka ilusat fassaadi ja luksust, mis avaliku võimuga kaasas käib - see lihtsalt ei ole tema jaoks keskne küsimus. Oluline on sisu, mitte väline hiilgus."

"Mulle tundub, et võime olla rahul, et presidendiks valiti justnimelt Kaljulaid, mitte aga Kallas, sest tema näol oleksime endale saanud riigipea, kes hoidnuks üleval vana kooli ühiskonnakorraldust. Elu on aga vahepeal muutunud, jõgi on liikunud. Oleks ju Kallas olnud riigipeana sama põlvkonna esindaja mida on Ühendriikide president Donald Trump," teatas Vakra.