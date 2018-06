Vakra: usun, et nii mõnigi Keskerakonna linnajuht ei saa öösel enam magada

"Usun, et nii mõnigi Keskerakonna linnajuht ei saa öösel magada," rääkis Vakra. Ta leidis, et Keskerakonnal on nüüd kolm valikut. Üks on see, et Keskerakond peab senisest rohkem kuulama opositsiooni seisukohtasid ja neid kasvõi vähesel määral arvestama. Teiseks võib Keskerakond otsida oma ülekaalu kindlustamiseks koalitsioonipartneri. Kolmas variant on, et opositsioon otsib 1-2 olukorraga rahulolematut keskerakondlast ja kukutab Taavi Aasa linnavalitsuse.

Vakra oli kindel, et 40 keskerakondlase seas on mõni, kes pole praeguse linnajuhtimisega rahul või tunneb, et tema huve ja võimeid ei hinnata piisavalt.

Olukord, kus iga keskfraktsiooni liige võib linnavalitsuse kukutada, võib tekitada keskerakondlastele kiusatuse ülejooksmise ähvardusega linnalt raha pumpama hakata. Vakra soovis seetõttu sügistalvel, kui arutatakse linnaeelarvet, hoida eriti silma peal kõikvõimalikel MTÜ-del, spordiklubidel ja teistel asutustel, mis on seotud linnavolikogu liikmetega ja mille toetamise kaudu saab linnavalitsus nende toetust osta.

Loe veel

Teiselt poolt on Vakra sõnul võimalik, et Keskerakond ostab ära mõne opositsioonisaadiku. Eelmises koosseisus tegi Keskerakond Vakra sõnul seda Abdul Turayga, kes võeti suure raha eest Tallinna linna palgale ja kellest pole peale seda midagi kuulda.

"Poliitsügis pealinnas tuleb huvitavam kui kunagi varem viimasel 15 aasta jooksul," ennustas Vakra. Ta kinnitas, et hoolimata peatselt saabuvast jaanipäevast ja suvepuhkusest neil töö käib, et Keskerakond kukutada.

Ta lisas, et sotsid leppisid kokku, et niikaua, kuni nad on opositsioonis, käituvad nad nagu opositsioonierakond. See tähendab teiste opositsioonierakondadega koostöö tegemist ja mitte kusagil opositsiooni ja koalitsiooni vahel pendeldamist, mida tema sõnul teeb Isamaa. Kui Keskerakonna kukutamiseks on vaja teha koostööd Tallinna EKRE fraktsiooniga, siis seda ka tehakse, sest kohalik poliitika tuleks Vakra sõnul hoida üleriigilisest poliitikast lahus.