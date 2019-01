Vakra Tallinna tasuta bussisõidu laiendamisest: Keskerakonna juhatus pani pealinna juhid paika

Vahur Koorits reporter RUS

Rainer Vakra Foto: Andres Putting

Sotsiaaldemokraat Rainer Vakra rõõmustas selle üle, et Keskerakonna üleriiklik juhatus on lõpuks nõustunud tema ettepanekuga laiendada tasuta bussisõitu kõigile inimestele. Tallinna juhtivad keskerakondlased on kogu aeg selle vastu olnud.