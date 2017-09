Vakra: Sultsi tegevus lõhnab korruptsiooni järele ja selleks raha eraldanud linnajuht peaks tagasi astuma

SDE linnapeakandidaat sügisestel valimistel Rainer Vakra sõnul on Märt Sultsi seinamaalingu skandaal tavaline keskerakondlik sigadus ja valimiseelne vassimine ja lõhnab korruptsiooni järele.

"Taaskord on avalikkust eksitatud ja Keskerakond kasutab tuimalt linna raha oma valimiskampaania tegemiseks," teatas Vakra.

"Üks asi on see kui Piradose aktivistid värvivad üle mõne seina vabatahtlike rahastajate abiga. Teine asi on aga see, kui linnakassat kontrollivad keskerakondlased juhivad seda asja linnavalitsusest ja kogu näitemäng makstakse kinni meie kõigi taskust - maksumaksja raha eest. Avalikkusele aga serveeritakse seda räiget pettust kui õpilaste ja kunstnike algatust," ütles Vakra.

"Endine pealavastaja Savisaar on samasuguste trikkide eest kohtu all, kuid tema õpilased - abilinnapead - jätkavad endiselt ebaausat mängu," lisas ta.

Sultsi tegevus lõhnab Vakra sõnul korruptsioonijärele ning vastutav linnajuht, kes langetas otsuse maalingu jaoks raha eraldada, peaks Vakra hinnangul astuma tagasi ja tagastama linnakassasse maalingu jaoks eraldatud 15 000 eurot.

Sults on varasemalt öelnud, et maalingu jaoks kulutatud raha leiti omade vahenditega, ent Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aasa nõunik Priit Simson ütles täna, et projekti jaoks eraldas raha ka Tallinna linn.