Vakra: Sõõrumaal polnud valijaid, Savisaarel raha, nii nad kokku saidki

Sotsiaaldemokraatide Tallinna linnapeakandidaat Rainer Vakra kommenteeris, et Edgar Savisaare Valimisliidu ja Urmas Sõõrumaa ning Jüri Mõisa valimisliidu koostöö on loogiline, sest üksi läheb mõlemal raskeks.

"Kõik on selge, kaardid on lauale visatud. Mõis ja Sõõrumaa said aru, et Tegus Tallinnal on oht jääda kohalikel valimistel 5-protsendilise künnise alla, sest valijaid pole," kommenteeris Vakra.

"Ivanova ja Edgar Savisaar said aru, et Savisaare valimisliidul napib kampaaniaks raha. Aga neil on hääli. Nii need kaks kohtusidki ja hakkasid ühinemisest rääkima."

"Tegus Tallinn võinuks isegi volikogu opositsioonipingilt anda linnavõimule pragmaatilist ja majanduslikult ratsionaalset pilku, nüüd aga matsid nad põhimõtted ja tõstsid esikohale poliittehnoloogia. Kurb," leidis Vakra.