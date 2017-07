Vakra Sõõrumaa valimisliidust: flirt Savisaarega näitab loobumist eetikast ja väärtustest

Sotsiaaldemokraatide Tallinna linnapea kandidaadi Rainer Vakra sõnul võivad Jüri Mõisa ja Urmas Sõõrumaa loodud valimisliidu edu korral valimistel hakata ärihuvid segama raskete, ent vajalike otsuste vastu võtmist.

Vakra sõnul on siiani arusaamatu, kas valimisliit Tegus Tallinn on kommunaalpoliitika huviliste või oma äride edendamiseks tehtud kooslusega.

"Näiteks pealinna koolide PPP-lepingute (public-private partnership ehk avaliku ja erasektori vaheline koostöölepe - A.P.) puhul ei saa mööda vaadata jaburalt suurtest kasumi numbritest," ütleb Vakra. Sõõrumaale kuuluv koolide haldusfirmaga Vivatex Holding on teeninud ligi kümne aastaga miljoneid eurosid kasumit.

"Pikas perspektiivis on tegemist maksumaksja raha raiskamisega, kuna saadava teenuse eest makstakse ebamõistlikult kõrget hinda," ütleb Vakra.

"Lõpetame päeva pealt lepingud linna panga, linna poe ja ajalehega "Pealinn" ning ei kuluta ühtegi maksumaksja senti Tallinna Televisiooni ülalpidamiseks. Lisaks vaatame üle ligi 400 linna palgal oleva keskerakondlase võimekuse ja vastavuse nende ametikohale," lubab Vakra.

PPP-lepingute lõpetamist on varasemalt lubanud ka teised Tallinna linnapeakandidaadid, kirjutas Eesti Päevaleht juuli algul.

Vakra sõnul paneb täiesti uude valgusse selle valimisliidu võimalik flirt endise keskerakonna esimehe Edgar Savisaarega. "Sellisel juhul on selge, et ärihuvide kaitsmisel on lõplikult loobutud eetikast ja väärtustest," ütles ta.

Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõis teatasid reedel, et sügisestel valimistel saab nende valimisliidu nimeks Tegus Tallinn ja kampaaniat hakkab juhtima Mart Luik. Valimisliidu üheks eesmärgiks on kaotada Tallinnas Keskerakonna ainuvõim, ent liit ei välista koostööd ühegi erakonnaga.