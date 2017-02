Vakra: Savisaar Lasnamäe esinumbrina olnuks muidugi nagu grimass minevikust

Sotsiaaldemokraatide tõenäoline Tallinna linnapeakandidaat Rainer Vakra nentis, et Keskerakond ei ole peale Edgar Savisaare juhikohalt mahavõtmist endiselt ühtne.

Tema sõnul kõneleb Tallinna suurima valimispiirkonna Lasnamäe keskerakondliku parteijuhi Olga Ivanova protest Lasnamäe esinumbriks nimetatud Mihhail Kõlvarti suhtes ning katse Savisaart piirkonna esinumbrina üles seada pingetest, mis ei ole Keskerakonnast sugugi kadunud. Need olid kõigest ajutiselt kalevi alla pandud.

"Lasnamäe esinumbrina olnuks ta muidugi nagu grimass minevikust, kuigi sisuliselt toimiks ta jätkuvalt häältemagnetina. Aga et Savisaare aeg Tallinnas on ümber, seda tunnistas isegi keskerakondlaste enamus," kommenteeris Vakra mõtet sellest, et Savisaar võiks jälle Lasnamäel Keskerakonna nimekirja juhtida.

"Ent need pinged, mis murendasid erakonda Savisaare võimuõhtul, need on ja jäävad ning sellest tulenevaid väiksemaid ja suuremaid plahvatusi saame näha ka edaspidi. Eriti siis kui Keskerakonnal peaks valimistel ootuspärasest kehvemini minema," lisas Vakra.

"Soovin Jüri Ratasele jõudu ja selget silma Keskerakonna uuendamisel. Need on Augeiase tallid, mis tahavad puhastamist. Eriti Tallinnas," teatas Vakra.