Vakra: on oluline võime vigadest õppida ja julgus neid parandada. Alkoholiaktsiisi järgmisel aastal ei tõsteta

Sotsiaaldemokraatliku erakonna valimispidu 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistel Foto: Hendrik Osula

Sotsiaaldemokraat Rainer Vakra sõnul on SDE esimees Jevgeni Ossinovski kehva reitingu üheks põhjuseks valijate stereotüüpne hinnang, et peaminister tuleb kas Keskerakonnast või Reformierakonnast. Tänases EPL-is avaldatud uuringu kohaselt leidis vaid kolm protsenti vastanutest, et parim peaministrikandidaat on Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Ossinovski.