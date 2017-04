Vakra MUPOs: linna heakorra tagamisel on tähtis reageerimise kiirus

Rainer Vakra kinnitas eilsel kohtumisel MUPO töötajatega, et linna heakorra tagamisel ning prügistajatega võitlusel on tähtis reageerimise kiirus. Riik ja linn peaksid peaksid tema sõnul olema suutelised reageerima 48 tunni jooksul.

Eilsel kohtumisel Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametis tegi Riigikogu Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra ettekande keskkonnahoiu teemadel ning vastas MUPO ametnike küsimustele. Üle tunni aja väldanud esinemise jooksul puudutati erinevaid teemasid alates bussipileti valideerimise kontrollist kuni isetekkeliste prügilate likvideerimiseni.

“Alates sellest hetkest kui on märgatud isetekkelist prügilat, peaks omavalitsusel ja riigil olema võimekus 48 tunni jooksul see koristada,” ütles Vakra. “Mingil juhul ei tohi prügi jätta vedelema, vaid see tuleb kiiresti koristada. Vastasel juhul tõmbab prügi ligi veel rohkem prügi,” lisas ta.

Kohtumise lõpus küsiti Rainer Vakralt, mis saab MUPOst pärast kohalikke valimisi, kui tema peaks saama Tallinna linnapeaks. Sellele küsimusele vastas keskkonnakomisjoni esimees, et iga võim, kes on olnud ametis liiga kaua, mandub ning nõuab vahetust. “ Nii juhtus Reformierakonnaga riigi tasandil. Ja see on juhtunud ka Keskerakonnaga Tallinnas,” ütles Vakra. “Paljud pealinna elanikud ning ametnikud on aru saanud, et vajadus muudatusteks kasvab iga päevaga. Linnavalitsusse tuleb kaasata uusi tegijaid ja teha ruumi värsketele ideedele,” lisas Vakra.

"Aga mis puudutab konkreetselt MUPOt, siis sellest peab kujunema asutus, kes on linnakodanikule abiks mitte vahendiks linnaeelarve täitmisel. Sinna on hetkel suund võetud ja sellisel kujul on ta linnale mõistlik ja vajalik partner,” lisas Rainer Vakra.

Peale selle tuletas Vakra meelde kui oluline on isetekkeliste prügilate ärahoidmisel Tallinna linnas tagada jäätmejaamade võimalikult mugav kasutatavus. “Jäätmejaamad peavad olema avatud iga päev, varahommikust hilisõhtuni, välja arvatud riiklikel pühadel. See on lihtne sõnum elanikele – tule, millal vaja, meie väravad on alati lahti. Just selleks on tänavu riigieelarvest omavalitsustele eraldatud 2,2 miljonit eurot, millest 640 000 eurot saab Tallinna linn, “ ütles Rainer Vakra.

Tema sõnul tasub kriitilistesse punktidesse, kuhu prügi pidevalt tassitakse, paigaldada valvekaamerad. "Prügistajad tuleb tabada ning vastutusele võtta. Siin loodame eeskätt eeskätt linnaametnike ja MUPO peale,” lisas ta.