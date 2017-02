Vakra: metsloomade kasutamine tsirkuses tuleb Eestis keelustada

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul on paljud riigid loomatsirkused oma territooriumil keelustanud ning sama tuleks teha ka Eestis.

"Põhjusi selleks on palju. Esiteks ei ole loomade heaolu tsirkuses tagatud, neil on vähe liikumisruumi, neid hoitakse väikestes kinnistes ruumides, neid transporditakse pidevalt ning neid sunnitakse tegema loomuvastaseid trikke. Näiteks iga kord kui neljatonnine elevant sunnitakse tõusma tagajalgadele, saab ta pöördumatuid vigastusi. Teiseks pole võimalik, et metsloomad saaksid tsirkuse tingimustes järglasi, mis tähendab, et kõik uued lapsloomade osatäitjad tuleb püüda tegelikult metsikust loodusest,“ selgitas Vakra riigikogu pressiesindaja vahendusel.

Vakra sõnul on oluline teadvustada, et metsloomade kasutamine inimeste meelelahutuse huvides ei ole moraalselt õigustatud ja lastes tekitab selline loomade kohtlemine väära arusaama loodusest. Lisaks on Euroopa Kohus asunud korduvalt seisukohale, milles on rõhutanud vajadust kaitsta loomi.

Riigikogu keskkonnakomisjon käsitleb homsel istungil loomade kasutamist tsirkuses ja avalikel üritustel. Sellega seotud probleemid on olnud pikemat aega tähelepanu keskmes rahvusvahelisel areenil.

Keskkonnakomisjoni istungil on kõne all loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamine, millega keelustatakse metsloomade kasutamine avalikel üritustel. Seaduse muudatused on ettevalmistamisel maaeluministeeriumis.

Arutelule on kutsutud Tallinna loomaaia ja MTÜ Loomus esindaja.