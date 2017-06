Vakra: kui Tsahkna ja Mihkelson kohalike valimiste osas ringi mõtlevad, siis minu meeskonda on nad mõlemad oodatud

Sotsiaaldemokraatliku erakonna Tallinna linnapea kandidaat Rainer Vakra ütleb, et tema võtaks IRL-ist lahkunud Margus Tsahkna ja Marko Mihkelsoni oma meeskonda, kui nad otsustaksid sügisel siiski kandideerida.

"Kui Mihkelson ja Tsahkna kohalike valimiste osas ringi mõtlevad ja siiski kandideerida otsustavad, siis tema meeskonda on nad mõlemad oodatud. Margus ju tänane nõmmekas ja neid, kes soovivad pealinna linnavalitsuse ruume tuulutada on teretulnud," ütles Vakra Delfile.

"Erakonnaga liitumine ja sealt lahkumine on nagu naisevõtt ja lahutus - isikliku valiku ja otsustamise küsimus, mida teistel on raske lõpuni mõista. Aga on selge, et ei Margus ega Marko poleks oma erakonnast lahkunud, kui nad poleks tundnud, et nii on nüüd neile kõige õigem. Erakonna poliitika kujundamine ja mõjutamine ei ole näitemäng tingliku pealkirjaga Visiitabielu. Poliitikat peab tegema kire, sära ja entusiasmiga," kommenteeris Vakra riigikogu kolleegide otsust.

"E - ainete vaba EKRE ehk IRL küll lühikeses perspektiivis söödav, aga kaugele tulevikku vaadates on originaaliga võrreldes samamoodi taandarengut põhjustav," lisas Vakra.

Endine Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees, riigikogu liige Margus Tsahkna ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson teatasid, et lahkuvad IRL-ist ja jätkavad iseseisvate riigikogu liikmetega, kirjutas Delfi täna.

Kumbki kohalikel valimistel ei kandideeri. Pärast Tsahkna ja Mihkelsoni lahkumist on IRL-il riigikogus 12 kohta senise 14 asemel. Koalitsioonil oli koos Tsahkna ja Mihkelsoniga kokku 56 kohta, nüüd võib arvestada 54 häälega.