Vakra Kopli trammiliinist: pidu peaks pidama alles siis, kui ehitus on lõppenud

Täna kell viis avatakse Tallinnas Kopli trammiliinid, kuid päev enne avamist ja trammide liinile naasmist polnud ehitus veel kaugeltki lõppenud.

Eile jooksuringil käies märkas riigikogu liige Rainer Vakra, et homme avatavad trammiteed on veel ehitusjärgus. „Linnavalitsus peaks pidu pidama ikka alles siis, kui ehitus on lõpetatud ja näitamiseks valmis,“ kommenteerib olukorda Vakra.

Küll aga rõõmustab Vakra vastrajatud trammiliini üle, millega linnarahvas saab sõita otse lennujaamani. „Positiivne tegu on trammiliini pikendamine lennujaamani, näete - saab küll kui väga tahta. Kuid samas tuletan meelde, et linnavolikogu 2007. aasta otsuse kohaselt pidanuks praegu valmima juba Lasnamäe (Kesklinn-Seli) trammiliin,“ lisab Vakra.

Vakra meenutab, kuidas möödunud kevadel moonid Tallinna abilinnapea Taavi Aas, et Lasnamäele suunduva trammiliini arendamine tarbetu. „Kevadel teatas abilinnapea Taavi Aas, et Lasnamäe trammi arendamine on mõttetu. Mina aga arvan, et see on äge projekt, millega tuleb edasi minna,“ nendib riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Vakra. Ta lisab, et lisaks Lasnamäe trammiliinile, tuleks veel käima panna kesklinnast Haaberstisse, Nõmme piirimaile, Mustamäele ja ka sadamasse reisiterminali.

„Just tramm on kõige kiirem, mugavam ja linnakeskkonda sobilikum ühistranspordiliik,“ leiab Vakra.

Seal, kus trammiliinide rajamine end ära ei tasu, leiab Vakra, et tuleb panna sõitma uued hübriidtrollid või elektribussid. „Mõlemad - nii trammid kui trollid - on võrreldes bussidega kordades kauem kestvad ühissõidukid. Seega on tegu selge investeeringuga tulevikku, mis tasub ennast ära,“ sõnab Vakra.