Vakra: Keskerakonna ainuvõimu kukutamiseks pealinnas tuleb parteidel seljad kokku panna

Keskerakonna ainuvõimu kukutamiseks Tallinnas tuleb opositsiooniparteidel ning volikogus mitteesindatud erakondadel seljad kokku panna ja ühiselt pingutada, ütles SDE aseesimees Rainer Vakra.

"Pole kahtlust, et Keskerakond sügisestel valimistel allapoole kukub, küsimus on ainult selles, kui palju," sõnas Vakra. "Usun, et opositsioonierakondade ühise pingutusena on neilt võimalik ära võtta absoluutne enamus. Just nimelt "ära võtta!”, sest niisama keegi oma võimu ära ei anna. Selleks peab lisaks sotsidele ja Reformierakonnale pingutama ka IRL, kes on täna üsna vähe pildis. Ootame tugevat panust ka volikogus hetkel mitteesindatud erakondadelt," ütles sotsaaldemokraatide Tallinna piirkonna juht Vakra.

"Selleks, et jälle saada üksi valitsemise õigus Tallinnas, on keskpartei praeguseks juba mitmeid valekäike teinud. Nende sportlik vorm pole nii hea, nagu oli viimati Savisaare ajal 2013. aastal," jätkas Vakra. "Kaelas on kohtuprotsessid ning parteid kimbutab rahaline kitsikus. Erakonnas puudub ühtsus ning harjumuspärane käsuliin. On puudus iseseisva teovõimega inimestest. Partei esimees on aga hõivatud riigijuhtimisega ning linnas valitseb umbne õhkkond - Tallinn on nagu seisev tiik."

Vakra sõnul pole see linnavalitsus, kes Savisaarest maha jäi, ilma temata pädev suuri asju tegema. Neil ei ole laia vaadet, värskeid ideid ega energiat. Nad on valmis reageerima, kuid mitte algatama.

"Nagu ma juba ütlesin, seisab võimu võtmine siiski põhiliselt võimusoovijate endi tegevuse taga. Sestap kutsun kõiki Tallinna opositsioonilisi erakondi end kokku võtma, andes sügisestel valimistel oma parim - sedasi Keskerakond kukubki. Teeme üheskoos Tallinna puhtaks!"